郭再欽：上次選花3千萬 這次要上億

台南正、副議長賄選案，檢調從監聽內容中，發現依民進黨前中執委郭再欽與議長邱莉莉的對話中，曾談論到選議長要有金主，郭還提及「市議員上次（參選副議長）花三千萬，這次我看我們要花上億的…」。

檢方指出，選舉制度乃民主政治運作之重要制度，攸關國家政治運作之良窳、影響地方政府施政之監督，而賄選係敗壞選風之根源，一旦金錢、不正當利益或暴力介入選舉，民主政治即受戕害，台南市民要的是一個安定及安全有秩序的生活，而不是一到選舉就賄選傳聞甚囂塵上，或暴力恐嚇情事接連發生。

起訴書指出，去年台南市議員選舉結果出爐後，郭再欽、邱莉莉、林志展因擔憂民進黨其中六席議員跑票，讓邱莉莉無法當選議長，三人謀議採取賄選及恐嚇方式達成讓邱莉莉當選議長的目標。分工方式為郭再欽擔任總操盤手，出面了解每日對選情具影響之大小事並予以處理，邱莉莉、林志展聯繫民進黨內市議員以固票；邱莉莉並委由郭再欽、林志展拓展民進黨以外市議員的支持。

根據郭再欽與邱莉莉去年九月廿八日、十月一日的電話通聯紀錄，郭再欽向邱提及：「這當然要有金主，關鍵票大概就二、三票而已，二票左右在輸贏的，我們就一票一票來用」、「市議員三年前參選花三千（萬），我看我們要花上億的」。

檢方指出，由於郭信良想拉攏新潮流派系市議員搭配參選正副議長，邱莉莉擔心票數不夠，因此與郭再欽討論，也提及對無黨籍市議員的選舉贊助經費。

去年十月十九日傍晚接近六點，邱莉莉曾在電話中向人表示：「你知道無黨籍都是待價而沽，看你要給我什麼…因為他們知道這一次是對決了嘛」。

此外，在本案中涉嫌幫郭再欽找國民黨議員賄選的台南市無黨團結聯盟顧問楊志強，接受調查時表示，因他過去於再利用產品填埋在麻豆區某太陽能光電廠案場，遭當地居民抗議、市議員也在議會質詢，都是由郭再欽幫忙疏通、協調，因此認為郭再欽與市議員有認識，可幫忙解決問題。