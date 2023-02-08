賴清德停權議長 學者：恐生後座力

「肯定賴清德展現掃黑決心，但民進黨內的黑金、派系問題恐將影響台南市的府會關係！」針對民進黨7日將涉嫌賄選的台南正副議長邱莉莉、林志展停黨權3年，中山政研所教授廖達琪受訪時直言，此議題牽涉地方派系鬥爭，若處理不好恐有強大的後座力，也會影響府會關係。師大政研所教授曲兆祥則說，民進黨內部現在也有很多黑金，不能只辦這兩人就了事。

派系鬥爭牽扯複雜

民進黨在掃黑上邁出第一步，黨主席賴清德在1日開春中執會先將涉嫌賄選的台南正副議長邱莉莉、林志展移送中評會，中評會也在7日做出決議，將兩人停權3年。但邱莉莉8日仍以台南市議長身分主持臨時會，引發國民黨多位議員不滿，要求邱莉莉請假或辭職，面對司法調查。

對此，中山大學政研所教授廖達琪受訪時肯定說，這對賴清德改善民進黨形象是好的開始，但這牽涉到民進黨的地方派系鬥爭，非常複雜，且未來議長是否換人、改選也會是問題，「畢竟議長是各派系都想要搶的位置。」廖達琪說，如果沒有處理好，後座力會很強。

值得予以肯定

她認為，邱莉莉與林志展只是黑金政治的冰山一角，因此目前賴清德看來做得漂亮，但未來還需要持續觀察。「賴清德如果之後不再掃黑，那就只是一次政治表演！」師大政研所教授曲兆祥直言，賴清德過去的清廉度，與他對黨形象的在意程度，讓他採取停權的決定，「確實值得肯定。」

但曲兆祥也坦言，去年地方選舉很多地方都有出現黑金的傳聞，媒體現在雖然沒有報導，不代表問題不存在，還有更多是媒體沒有爆出來的。他提到，過去大家都批評國民黨是黑金政黨，國民黨確實相關問題仍未完全改善，但民進黨現在是執政黨，掌握大量行政資源，爆發黑金比國民黨容易受到攻擊。

府會關係受考驗

因此他認為，賴清德要持續掃黑，才能讓民眾相信民進黨是真的要面對黑金問題。至於未來台南府會關係會如何演變？廖達琪表示，台南市長黃偉哲在黨內比較親賴清德，邱莉莉過去也跟黃偉哲親近，在邱莉莉出事下，台南市議會的正國會勢力也不會善罷干休，府會關係多少會受到影響，但這方面會是在檯面下運作，明面上較難觀察。

曲兆祥則認為，這次與過去賴清德與國民黨籍議長李全教的衝突不同，黃偉哲並非調查的主導者，他認為對府會關係的影響不大，但已經有議員開始不滿邱莉莉續留議長寶座，甚至爆發衝突，因此釐清府會關係前，「台南市議會自己可能要先把相關爭議處理完，」曲兆祥說。

【更多精采內容，詳見 】