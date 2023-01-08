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台南議長賄選案 黃怡萍、林士傑羈押

聯合報／ 記者邵心杰周宗禎／台南報導
台南地院昨天晚間召開羈押庭，晚間11時裁押林士傑，另李文俊及黃麗招部分夜間不訊問。記者邵心杰／攝影
台南地院昨天晚間召開羈押庭，晚間11時裁押林士傑，另李文俊及黃麗招部分夜間不訊問。記者邵心杰／攝影

台南正副議長賄選弊案再升高，除中間人黃怡萍涉嫌與議員串證遭法院裁准收押，檢方拘提台南市區漁會理事長林士傑到案後，因發現新事證，再度傳喚已交保的議員李文俊、黃麗招，訊後認為有涉及行賄、妨害投票自由罪，且有串證逃亡之虞，聲押林士傑等三人，也是本屆正副議長賄選案首度聲押議員，林士傑裁定羈押，兩議員今再審理。

截至目前為止，檢方就本案已聲押民進黨前中執委郭再欽、商人楊志強，議員李文俊、黃麗招、李文俊友人黃怡萍、林士傑共六人，其中郭再欽、黃怡萍、林士傑裁定羈押；楊志強第一次聲押被法院請回，檢方抗告成功，台南高分院昨發回更裁，台南地院訂明天上午十一點開庭。

黃怡萍昨天遭羈押禁見，失聯三日的林士傑在律師陪下前天到台南地檢署說明，檢方當場拘提偵訊，因說詞與相關人間有出入，且他在案發之初遲未到案，檢方訊後以有逃亡、串證等理由，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，檢調第一波傳喚行動後，涉案議員雖都獲交保，但議員李文俊、黃麗招與黃怡萍等人被發現交保後還曾見面、疑似串證等行為；另一方面，檢方連日針對相關被告手機通信軟體對話等資訊解密，時間點溯及選前數月，陸續發現串證的新事證。

檢方認為黃怡萍及李文俊、黃麗招兩議員之間有滅證、串證之虞，向法院聲押禁見。

台南地院在裁定黃怡萍羈押的理由中提及，共犯及證人的證述，足使一般人相信黃女在本次正副議長選舉，有共同從事妨害投票自由的行為，犯嫌重大，黃女雖否認犯行，但供述前後不一且避重就輕，考量她與共犯利害關係一致、有互相配合為不實陳述的動機及可能，且有事實足認有串證、滅證之虞，才准羈押禁接。

台南高分院指出，原裁定認定楊志強涉犯選罷法的行賄罪，因犯罪嫌疑不足，不符羈押要件，檢察官已提出事證說明，因認檢察官抗告有理由，撤銷發回；郭再欽部分，認同原審裁定羈押理由，駁回抗告。

台南學甲發生八十八槍槍擊案至今六十天，但關鍵主嫌「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志至今下落不明，警方再度請出孔母親情喊話「你沒傷到人，快出來投案」、「媽媽很想你，趕緊跟媽媽聯絡」。

【中央社台南7日電】

台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，南市區漁會理事長林士傑昨天到案後遭拘提，檢方訊後聲押，台南地院今晚裁定羈押，並禁止接見通信。林士傑是此案第3名被收押的被告。

涉及台南市正副議長選舉賄選案的林士傑，消失匿跡3天後，昨天上午在律師陪同下前往台南地檢署，南檢立刻拘提；檢方昨天下午再傳喚交保的台南市議員李文俊、黃麗招，連夜偵訊3人，今天凌晨聲押，但李文俊、黃麗招2人羈押庭開庭時間未定。

目前全案11名被告中，前民進黨中執委郭再欽、李文俊的友人黃姓女子、林士傑等3人被收押禁見。

台南 賄選 郭再欽 李文俊

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