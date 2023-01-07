台南正副議長賄選疑雲 台南地院深夜裁押第2人

台南地檢署偵辦台南市正副議長涉嫌賄選案件，再次傳喚前經訊問後交保議員李文俊友人黃怡萍及市議員李鎮國夫妻等3人，經訊問後，認黃女所述避重就輕，違反公職人員選舉罷免法中行賄罪嫌重大且串證之虞，聲押禁見。台南地院今天凌晨1時50分裁押禁見，繼民進黨前中執委郭再欽後為本案第2人。

台南地院指出，經法官訊問，黃女雖否認犯行，惟有共犯及證人的證述等證物可憑，足使一般人相信黃女就本次正副議長選舉，有共同從事行求、妨害投票自由的犯行，涉犯公職人員選舉罷免法中共同於直轄市議會議長選舉，對於有投票權之人行求罪、妨害投票自由罪，嫌疑重大。

同時，黃女否認犯行，供述前後不一且避重就輕，並與同案共犯供述歧異，且她與共犯利害關係一致而有互相配合為不實陳述的動機及可能，因此在全案未查明之前，實有致案情陷於晦暗不明之危險，有事實足認被告有串證、滅證之虞，而有羈押必要，及禁止接見、通信的必要。