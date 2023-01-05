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新聞眼／李全教案8年後 藍綠換角色

聯合報／ 記者鄭惠仁唐秀麗
台南正副議長選舉黑影幢幢，檢調前天大動作搜索台南市議長邱莉莉服務處。 記者劉學聖／攝影
台南正副議長選舉黑影幢幢，檢調前天大動作搜索台南市議長邱莉莉服務處。 記者劉學聖／攝影

八年前台南市第二屆議長選舉，國民黨李全教結合無黨及策反民進黨議員，擊敗民進黨賴美惠坐上議長寶座，卻因在選前對尚未當選議員的谷暮．哈就「行求賄選」，丟了議員也失去議長，如今台南市正副議長選舉傳出賄選彷如當年翻版，只是藍綠角色互換。當年反黑金不進議會的賴清德，很有機會參選總統，他已喊出「有證據，該關就關。」檢調能辦到甚麼程度，外界高度關注。

李全教這起震驚轟動全國的賄選案件，當時擔任台南市長的賴清德以反黑金為由不進議會二三四天，引起兩黨對立。此一賄選案，李被控教唆友人向谷暮．哈就行求賄選，開出企業家贊助及搓退另名參選人，讓谷暮同額競選的利誘條件，要谷暮當選後在議長選舉支持他。雖然查無實質現金賄選，卻因行求賄選，除了民事被判當選無效，刑事也判決有罪，讓台南議政留下汙點，李也因判刑確定而導致其市議員及議長均遭解職，淡出政壇。

去年十一月十日發生學甲八十八發槍擊案起，黑金介入正副議長選舉已傳得震天價響，政界人士認為，以目前檢警調科技辦案之能耐，當事人應該會知所警惕而鬆手，想不到還是有人為求勝選持續運作。尤其民進黨在九合一選舉大敗，黑金被認為是讓民眾投不下去的原因，在賴清德本命區台南市發生正副議長賄選案，對照八年前賴反黑金不進議會，是極大諷刺。

賴清德去年底到台南輔選時，一度拉起邱莉莉的手說「議長要讓民進黨自己人做」，他在市長任內就痛恨黑金，昨晚輔選吳怡農也喊出「有證據該關就關」，能否挽回民心，穩住總統大選大局，值得觀察。而檢調會辦到甚麼程度，會不會雷聲大雨點小，各界也在看。

賄選 台南市長 九合一選舉

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