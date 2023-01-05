台南正副議長賄選疑雲 郭再欽收押禁見 楊志強請回

台南正副議長賄選疑雲，邱莉莉、林志展與4名議員分別以50萬至10萬元不等交保，關鍵人物民進黨前中執委郭再欽、無黨團結聯盟前名譽顧問團長楊志強兩人均涉公職人員選罷法行賄罪嫌及串證或逃亡之虞，聲押禁見，台南地院晚間召開羈押庭，深夜11時裁定郭裁押禁見，另楊則請回。檢方表示可能會提抗告。

台南地方法院指出，經訊問郭否認犯行，就妨害投票自由部分，依有證人證述及通訊監察譯文，妨害投票自由的犯行，嫌疑重大。

台南地院表示，郭所涉妨害投票自由犯行，與部分證人所述歧異，有事實足認有與共犯、證人有串證之虞。此外，尚有林士傑尚未到案說明，且郭與林姓共犯熟識，其與共犯利害關係一致而有互相配合為不實陳述之動機及可能，亦恐影響證人使證人違背真實而為有利於被告之虛偽陳述，故有事實足認被告有串證的可能。

台南地院認為，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行及防衛社會治安，依比例原則考量後，認尚無從以限制住居、出境及具保等手段替代羈押，而有羈押必要。且為避免被告藉由與他人接見、通信機會以進行勾串，因認有禁止接見、通信的必要。

楊志強晚間無保請回，他說，檢調跟法官都調查的很非常清楚，所以問的時間很長，至於八百萬現金，是原本公司一月二、三日買工地用地斡旋金，放在保冷袋比較好拿，也比較安全。他否認幫議長買票，「絕對沒這回事」。楊開心說，跟郭前議長是好朋友，經檢方傳喚是參與幫忙釐清案情，議長選舉過程有監控，只要事情釐清就好。