台南正副議長賄選疑雲 查獲鉅額現金中間人聲押

台南市正副議長選舉「賄聲賄影」，檢警憲調昨天動員122人、兵分26路同步搜索民進黨正副議長邱莉莉、林志展及國民黨跑票3名議員、無黨籍議員黃麗招、民進黨前中執委郭再欽、台南市區漁會理事林士傑等十名被告服務處及住處；除林士傑外，邱莉莉等九人均傳喚到案，其中，關鍵人物曾任無黨團結聯盟名譽顧問團團長楊志強住處查獲鉅額現金，今天清晨5時30分聲押。

繼市議員張世賢10萬元交保，市議員黃麗招10萬元交保，議員李文俊25萬元交保、李文俊友人黃怡萍20萬元交保，直至清晨5時30分，副議長林志展以20萬元交保，另曾任無黨團結聯盟名譽顧問團團長楊志強住處查獲鉅額現金，聲押。

據指出，調查幹員昨天前往曾任無黨團結聯盟名譽顧問團團長楊志強位於台南西門路四段的圓山國際開發公司，雖沒遇到楊志強，卻在一個保冷袋內，發現已捆好的一疊疊現金，總計近一千萬，懷疑是準備發給跑票議員的「後謝」，依情資每人賄款至少千萬元，辦案人員已先查扣。

然而，議員黃麗招步出偵訊室後，自備現金交保，惟對媒體詢問揮手，婉拒受訪。議員張世賢、李文俊、李文俊友人黃怡萍、林志展等人則經由台南地檢署地下室通道，改由台南地院出口，由家人開車載走，躲避媒體。