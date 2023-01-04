台南正副議長賄選案 專案小組偵訊9人、1人未到案

中央社／ 台南4日電

台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，昨天兵分26路搜索10名涉案人相關處所，議長邱莉莉、副議長林志展等9人正接受偵訊，僅南市區漁會理事長林士傑尚未到案。

南檢去年11月接獲台南市正副議長賄選情資，立刻分案偵辦，調閱相關資料比對分析後，專案小組昨天兵分26路搜索邱莉莉、林志展、市議員李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招、及林士傑、已退黨的前民進黨中執委郭再欽、楊姓男子、黃姓女子等10名涉案人相關處所。

專案小組陸續帶回邱莉莉等人，楊姓男子昨天傍晚到案，目前已有9人接受偵訊，僅林士傑尚未到案，初詢作業仍在進行中，未進入檢察官複訊階段。

台南市議員去年12月25日在台南市議會宣誓就職後，隨即展開全國注目的正副議長選舉，在民進黨團一致性投票、友黨支援及3名國民黨籍市議員跑票下，邱莉莉、林志展順利當選正副議長；但這場選舉事前鬧得滿城風雨，黑金傳聞不斷，台南檢警調當天也在議事廳蒐證，昨天發動搜索偵辦。

台南 邱莉莉

延伸閱讀

台南市正、副議長選舉賄聲賄影 郭再欽住處也被搜索

台南正副議長邱莉莉、林志展住處遭搜 藍營籲法辦到底

台南議長選舉賄聲賄影 檢調大動作搜索正副議長等住處

國民黨開除跑票市議員 李文俊怒批這2人：把我們當棋子在玩

相關新聞

台南正副議長選舉賄聲賄影 檢調搜邱莉莉、林志展

台南市正副議長選舉「賄聲賄影」，檢警憲調昨天動員一二二人、兵分廿六路同步搜索民進黨正副議長邱莉莉、林志展及國民黨跑票三名議員…

新聞眼／南市正副議長賄選 除惡務盡 就看此案

台南從八八槍擊案的光電利益、黑金勾結，到黑金介入議長選舉傳聞不斷，國民黨三名議員遭策反跑票，賄選之說更是甚囂塵上，檢調在...

台南地方政界：「議長這一局 郭林角色關鍵」

台南市區漁會理事長林士傑、民進黨前中執委郭再欽捲入正副議長選舉疑似賄選案，地方政界人士表示，兩人是綠營重量級人物，在這次...

台南光怪陸離 各黨盼查真相

檢調昨大動作偵辦南市正副議長賄選案，市議會國民黨團呼籲檢調要偵辦到底，改革台灣議會正副龍頭買票陋習；民進黨團表示尊重調查...

方一峰 還原被「請」上車過程

國民黨台南市議員方一峰上月廿二日議長選舉前三天被「請」上車，南市區漁會理事長林士傑在車上要求他「不出席」議長選舉或「投自...

議長選舉賄選疑雲 檢調搜扣台南開發公司近1千萬現金

檢調昨天大動作偵辦台南市議長選舉賄選疑雲，涉案人之一圓山國際開發公司總裁楊志強昨晚被傳喚到案，據了解，辦案人員上午到圓山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。