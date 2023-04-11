男操作ATM無法領普發現金 個資疑遭冒用基警追查

基隆市顏姓男子今天前往新北市汐止區超商ATM領取普發現金新台幣6000元，操作時出現異常無法領取，款項被登記匯到不明帳戶；警方明天將發函銀行，釐清個人資料是否遭冒用。

顏姓男子操作ATM（自動櫃員機）時出現異常無法領取，6000元已被登記匯到不明銀行帳戶。顏姓男子去電相關單位詢問，確認身分證字號及全民健康保險卡號無誤，但登記銀行帳戶非他所有，顏姓男子擔心遭盜領，立即前往新北市政府警察局汐止分局汐止派出所報案。

警方受理製作筆錄後，由於顏姓男子戶籍地在基隆，案件轉到基隆市警察局第三分局偵辦。警方晚間說，明天將發文到綁定帳戶的銀行，調閱帳戶持有人身分，如果確定6000元已遭盜領，將積極偵辦追查金錢流向。