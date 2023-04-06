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普發現金6000元 台東金峰鄉老婦像領薪水一樣開心

中央社／ 台東縣6日電
政府普發新台幣6000元現金，沒有郵局和超商的台東縣金峰鄉民6日一早到分駐所領取。（警方提供） 中央社
政府普發新台幣6000元現金，沒有郵局和超商的台東縣金峰鄉民6日一早到分駐所領取。（警方提供） 中央社

政府普發6000元現金，台東縣唯一沒有郵局和超商的金峰鄉，鄉民一早到分駐所領取。有婦女說「好像領到薪水一樣開心」。金峰鄉3696人，到所登記領現人數935人，約占全鄉25%。

「早點領，還要到田裡工作」今天一早7時許，台東縣警察局大武分局金峰分駐所就有鄉民等待領取政府普發的新台幣6000元現金。分駐所也在停車棚設座椅區供鄉親們等候休息，避免日曬排隊。

邱姓婦人說，好像領薪水一樣開心，因為還去山上工作，因此早點來排隊。陳姓老人家說，像上次領消費券一樣很方便，走3分鐘就到分駐所，不用抽空搭車到太麻里街上領取，「拿到現金感覺比較實在」。

大武警分局表示，這次針對金峰鄉現金發放，共5個部落，分別為嘉蘭村、正興村、新興村、賓茂村及歷坵村，總人口數3696人，到所登記領現人數935人，約占全鄉25%。

金峰分駐所長邱新成接受中央社記者訪問表示，一早7時許就有民眾到分駐所等待領錢，大家都守秩序，核對資料無誤，每個人大概花2分鐘就領到錢，全鄉預約登記935人，有人幫親人領，一次領6份36000元現金。

大武分局長高志正表示，全程規畫好動線，現場加派警力維持秩序，發放現金作業從今天起到19日止，每天上午8時至下午6時，持身分證及健保卡，否則無法提領。為避免鄉親久候，日前宣導廣播村民盡量以鄰別順序到分駐所領現，也規劃發放號碼牌，由員警唱號後鄉親依序入所領現，現場秩序良好。

普發6000 普發現金

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