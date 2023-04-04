普發6000元怎麼花？網友熱議10大用途出爐！第1名「給政府還要倒貼」

小確幸！

全民普發6000元即將入帳，網路上許多人開始討論該如何使用這筆錢，根據《yes123》求職網統計調查民眾對於普發現金6000元的規畫運用，結果顯示有44.2%的人想「全部存起來」，25%「全部拿去消費」、24.1%「存起來與拿去消費各3000元」。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統統計整理出網友、民眾熱議的「普發6000元的10大用途」，一起來看大家打算如何使用這筆錢？

No.10 進修學習

普發現金對象包括我國國民、駐外人員及眷屬、外籍配偶（含中港澳）取得居留許可者、持永久居留證的外國人等四大類，今（2023）年底前出生的新生兒也納入普發現金的發放對象。發放現金對象廣，年齡不拘，因此有些家長、學生打算將普發現金6000元用來繳學費、買教科書，「政府發的6,000元勢必要拿來投入補習的，主要考慮買總複習」、「給女兒繳學費」、「拿去買一些平常捨不得買的課程」。

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No.9 伙食費／吃大餐

根據《yes123》求職網調查顯示，如果6000元沒有全部存起來，在可複選情況下，有86.4%民眾消費的主要項目是「食」。不少網友表示，想用這筆錢當作加菜金，犒賞自己或家人，享受平常捨不得花費的美食或餐廳，因此，許多餐飲業者趁勢推出折扣優惠。對於將6000元花費在美食上，很多網友表示，「吃一頓好的就沒了」、「能拿到錢當然是很開心，不過，還沒有決定要花在哪，可能就當日常餐費」、「買蛋買菜買肉」、「補貼買蛋錢」。

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No.8 繳貸款、房租、學貸

中央銀行3月23日宣布升息半碼（0.125個百分點），以千萬元房貸估算，本次升息半碼，每月將增加600元至700元的支出，加上去年5升息，普發現金的6000元可能不到兩個月就會因繳房貸利息而蒸發。因此，對於背負房貸、學貸、車貸等負債的人來說，最實際的作法就是用來繳費，「6000元超多欸，快可以抵我一個月房租了」、「房貸、日常用品一堆的，大家有可能會花的差不多都這幾樣」、「付房租」、「發一發都繳房租或繳房貸了」。

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No.7 繳卡費、水電帳單、瓦斯費

4月起電價調漲，其中「住宅每月用電700度以上微調3%、1000度以上調10%」。漲價消息一出，不少網友紛紛自嘲，普發現金6000元正好繳水電帳單，「6000元是從電費挪過來的，還沒領到錢，電費就先漲一波」、「剛好普發現金6000給你繳電費」、「我家電費才1000多，夠我繳好幾次電費了」。

另外，還有網友表示，打算用來繳交卡費、電信費、瓦斯費等，「我是會拿去繳帳單啦，生活畢竟還是要過下去」、「繳信用卡費」。

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No.6 捐款做公益

針對普發現金6000元議題，不少名人、政治人物表態，預計將這筆錢捐出做公益，像是台北市長蔣萬安說，「我應該會領，也會考慮做公益」，王世堅強調，就像先前3倍券、5倍券一樣，他一定會捐出來；高嘉瑜也表示會效仿王世堅，將自己的6000元現金捐出來，幫助弱勢。

對於普發現金6000元用於公益，不少網友響應表示，「捐掉」、「雖然我不是很有錢，但是我覺得這個6000元我可能會捐出去」、「之前的3倍券、5倍券，我都直接捐掉」。

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No.5 小額投資

對於很多人來說，普發現金6000元是筆意外之財，不少擅於投資理財的網友們，早已計劃用於存股生財或買金融性商品，讓6000元發揮更大效益與價值，增加被動收入。

有網友分享自己的6000元使用想法，「這筆小錢打算1000元自己花用，剩下5000元拿來買零股存起來」、「感覺可以丟去投資」、「買黃金，黃金能升值！」、「6000元我會去投資動能高的股票耶，存定存股太沒感覺了，看能不能滾一倍出來」。

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No.4 存起來

根據《yes123》求職網調查，有44.2%的人想將6000元「全部存起來」，許多銀行看準這波商機，針對選擇「直接入帳」、「登記入帳」方式領取6000元的民眾祭出加碼、優惠活動。許多預計將6000元存起來的網友，紛紛分享自己的想法，「幫孩子存起來」、「年終幾十萬都不怎麼花了，6000元而已，應該會存起來吧」、「物質上的東西簡單犒賞一下是可以，也可以考慮存銀行唷！這樣之後會更開心！」、「低薪還是存起來吧」。

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No.3 旅遊交通

台灣邊境解封後，出國狂潮湧現，根據國泰金控調查，今年想出國玩的民眾高達73.1%，因此，不少人想將6000元用於補貼交通費、住宿費等出遊費用，國內各大飯店紛紛推出超值促銷活動，像是買一晚送一晚，甚至還有還有飯店推出加6元多住一晚的優惠方案，爭搶旅遊商機大餅。網友分享領到6000元之後的計畫，「當然是出國玩啊」、 「補助出國旅遊費用」、「6000元住一晚飯店就沒了」、「6000元假日台灣住宿中等飯店都住不起了呦！存起來去國外旅遊時用」。

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No.2 不打算領取

對於普發現金6000元，台北市議員苗博雅表示，自己不會領這筆錢，「我第一時間就表示個人不會領6000元，明確表達對不排富普發現金的態度」，苗博雅這番話，除了激起2,276筆網路聲量之外，更引發「領、不領」的正反面論戰。

另外，還有網友認為，「我也不會領，排富都有我的份沒關係，這樣根本沒有幫助弱勢跟分配國家資源」、「有意見的人，記住：千萬不要領！」、「普發現金真的很蠢，那些錢快拿去補勞健保的坑才是重點」、「今年公司希望加薪3000元，這6000元我可以不領」。

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No.1 繳稅金

普發現金6000元預計4月6日開始陸續入帳，正巧碰上4月牌照稅繳納時間，以最常見的排氣量1201~1800c.c.，牌照稅額落在7120元，再加上燃料稅，扣除普發現金6000元，車主至少還得倒貼5920元；接著5月則是報稅季，因此，網友紛紛喊道，「6000元繳4月的牌照稅還不夠，還要倒貼耶」、「你領到6000元存起來吧，因為要準備繳稅了」、「雖然最近要普發現金6千，但之後繳稅季又吐更多回去」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月29日至2023年03月27日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『普發現金6千元』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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