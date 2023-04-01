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6000元小確幸提前領 鄭文燦：八大行庫、3銀行今入帳

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
行政院副院長鄭文燦今到台中刑務所會勘，他說，公股八大行庫與3家民間銀行宣布今入帳，是由各銀行自主決定。記者黃仲裕／攝影
行政院副院長鄭文燦今到台中刑務所會勘，他說，公股八大行庫與3家民間銀行宣布今入帳，是由各銀行自主決定。記者黃仲裕／攝影

政府普發6000元現金，原本於4月6日入帳，王道銀行昨天卻先代墊提前撥款入帳，引發熱議。行政院副院長鄭文燦今到台中刑務所會勘，他說，王道銀行登記人數較少，只有8000多人，墊款只有4900萬，王道銀行已做致歉聲明；公股八大行庫與3家民間銀行也宣布今入帳，是由各銀行自主決定。

鄭文燦表示，普發6000元現金，目前已超過700萬人網路登記，原本3月31日財金資訊公司就把款項撥給各銀行，各銀行因政府原本預估預留了作業時間，因此先前宣布最晚是4月6日開始陸續撥付到帳，但由於現銀行的資訊系統成熟度很高，所以公股的八大行庫今天會入帳，郵局則是明天入帳，也有3家民間的銀行宣布今天入帳。

鄭文燦說，昨天入帳的是王道銀行，主要是墊款，且登記帳戶較少，大約8000多人，墊款只有4900萬，王道銀行也做了致歉聲明，而4月1號入帳部分，是各銀行自主決定的。

普發6000 普發現金 鄭文燦

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