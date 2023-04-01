快看帳戶！他半夜收到入帳通知 14銀行搶先發6000元

全民普發現金6000元原先規劃4月6日陸續入帳，王道銀行昨（31）日偷跑搶先入帳，八大公股銀行（台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀）和台新、中信銀共10家銀行也宣布將於今（1）日入帳，不過有網友發現玉山和永豐銀行在凌晨就發錢了，紛紛大讚效率高！

一名網友今凌晨在PTT上發文說半夜起床上廁所看手機，發現玉山銀行帳戶2點多時突然收到一筆6000元的款項，摘要上還寫著「行政院發」的字樣，這才驚覺原來政府普發的6000元提前入帳了。原Po表示「各大銀行是不是開始拼速度比賽要搏好感了？越快發錢的好感度可以提升越多嗎？昨天才有新聞說官股銀行今天會入帳，結果民營銀行搶在半夜先給你」。

有網友半夜發現玉山銀行在凌晨就發6000元了。圖擷自PTT

貼文一出鄉民陸續回報入帳情況「玉山+1，我30號晚上才登記的耶」、「我永豐的也入帳了，笑死」、「兆豐四點入帳」、「第一銀行入帳」、「台銀早上四點收到」、「合庫入帳+1」、「Line bank剛剛也收到了」、「彰銀也收到了」、「華南發了」。

據統計，目前除了8家公股銀行及王道銀行外，台新、中信、玉山、永豐、連線（Line bank）等銀行也提前撥款。