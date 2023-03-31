領錢囉！普發現金6000元 一圖秒懂五大領取方式入帳日
「全民共享普發現金」登記入帳自3月22日開放登記，累計到31日已有近700萬民眾完成登記，依登記時間不同，入帳時間也有所不同，只要是3月26日前登記者，最快4月6日就能入帳。《聯合新聞網》整理各種領取方式入帳及領取時間，屆時請記得查詢帳戶確認。
（一）登記入帳
•3月26日前登記者，4月6日入帳。
•3月27日至4月5日登記者，4月6日起分批入帳。
•4月6日以後登記者，規劃2個工作天後入帳。
（二）ATM領現金
•4月10日起至10月31日止開放領取。
•可幫未滿13歲子女代領。
•金融機構：台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行 、元大商業銀行、永豐商業銀行、中華郵政公司。
（三）郵局領現金
•4月17日起至10月31日止於郵局儲匯業務營業時段開放領取。
•可幫未滿13歲子女或長輩代領。
（四）特定偏鄉造冊發放
•屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等沒有ATM或郵局的特定偏鄉，可就近至當地派出所登記造冊領現金。
•4月6日起（每日8時至18時）二週內前往原受理登記之派出所領取現金。
•如未於上述期間領取，仍可按照登記入帳、ATM領現、郵局領現之開放時間自行領取
（五）特定族群直接入帳
•領取勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、安置兒少、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、中低收入老人津貼、公費就養榮民等。
•4月6日撥入帳戶。
•可補登領取政府津貼或年金存摺、或4月7日起於全民共享普發現金官網查詢入帳結果。
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