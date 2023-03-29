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他擔心寫錯銀行帳號「普發6000元」全泡湯？ 網曝兩步驟有解

聯合新聞網／ 綜合報導
普發現金示意圖／聯合報系資料照片
普發現金示意圖／聯合報系資料照片

政府為「經濟成果全民共享」，將普發6000元給所有國民。最近系統上線，開放登記入帳，卻有《Dcard》網友憂心發文表示，自己在登記銀行帳號的時候沒有進行確認，擔心如果填錯是不是就領不到了？引來許多網友熱心幫他想辦法。

該網友以「6000元好像飛了」為題，詢問「沒有確定帳號直接按了，如果真的key錯該怎麼辦？」有網友搞笑回應「肯定會有幫笨蛋留後路的方式」、「會直接匯到我的戶頭」、「充公給政府」，也有人認真回應「會帳號查核戶頭持有人跟身分證，不同的話會驗退哦 」、「可以上登記網站查詢登記結果，如果錯誤的話可以修改唷。」

該網友後續也回應，他因為是幫家裡全部的人登記，家大概6.7個人，很怕自己沒有弄好，所以才上來問一下。後來發現是沒有key 錯，但是總會有個萬一。

根據普發6000官網，登記結果已經開放查詢，輸入本人/代領人身分證統一編號或居留證統一證號、輸入發放對象健保卡號，即可查詢登記結果而只要在查詢登記結果頁面點選修改，再點重新選擇本人/代領人金融機構代號。重新輸入帳號，即可完成修改入帳帳號，也可於首頁重新登記入帳。

普發6000 普發現金

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