普發6000元網友熱議問答看這邊！網推「這方式」領取超方便

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「普發現金」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議普發現金的4大問答與5種領取管道。

全民普發6000元的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》於2月21日三讀通過，許多民眾都非常關心該如何領取現金及發放時間，而財政部也在3月16日正式公布領取管道和發放對象。以下就整理了財政部公告的資訊，與網友對普發現金熱議的問題，快來看看有哪些注意事項吧！

五種「領取方式」成熱議焦點 「發放時間」引起網友高度關注 普發現金6000元 網友熱議4大問答 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 要怎麼去領6000元？

觀察近一個月內網友針對「普發現金」的相關話題討論，可以發現6000元的「領取方式」受到高度討論，許多網友想知道「有哪些管道可以領到錢」，財政部也於3月16日公告，可以透過「直接入帳」、「特定偏鄉」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」五種方式領取現金。

NO2. 誰可以去領6000元？

民眾對普發現金的「領取資格」相當關注，根據財政部公告，我國國民、政府機關因公派駐國外人員及具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶取取得居留許可者、持永久居留證的外國人，與今年底前在國內出生並領有出生證明的新生兒，都被納入普發現金的發放對象。

NO3. 何時開始發6000元？

普發現金拍板後，許多網友都迫不及待的想知道「發放時間」，紛紛表示「不知道時麼時候才能拿到錢」、「6000元對學生黨來說也是不小的補貼」，認為普發現金可以提高生活品質，或是購買心儀的商品，感到相當期待。不過確切的撥款日期，還是要等到三讀公布生效後才會出爐，請民眾再耐心等待。

NO4. 為什麼要發6000元？

在宣布普發現金後，不少網友都提出「為什麼政府要發6000元」的疑問，對此當時任職行政院長的蘇貞昌曾表示，此乃因台灣的經濟表現超乎預期，稅收超徵4500億，扣除用於挹注健保基金、補貼全民電價等資金後，剩餘1400億將「還稅於民」，全民普發6000元，讓大家共享經濟成果。

「登記入帳」方便快速免出門 「郵局領現」記得攜帶健保卡 普發現金6000元 5大領取方式 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖 方法1. 直接入帳

財政部公告，領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，普發的現金將直接匯入其帳戶。對此網友讚賞表示「貼心的政策」、「對行動不便的身障者和老人很友善」，也提醒符合資格的對象，在現金發放後也別忘了檢查帳戶餘額，確認現金有確實入帳。

方法2. 特定偏鄉

而考量到偏鄉金融服務不普及，缺乏金融機構及提款設備的問題，「屏東縣獅子鄉」、「花蓮縣萬榮鄉」和「台東縣金峰鄉」的鄉民，只要在3月20日至3月25日，攜帶健保卡或身分證，至當地派出所登記造冊，屆時就能直接在登記的派出所領取6000元現金。

方法3. 登記入帳

今年3月22日上午8時就會開放「登記入帳」的預登記，民眾只要準備手機、平板或電腦，到官網6000.gov.tw填寫發放對象健保卡號、身分證字號或居留證，和金融機構帳號資料，經過系統核驗無誤後，屆時6000元就會直接入帳至指定的金融帳戶，網友直呼「不用出門錢就會自己入帳，真的太方便」。

方法4. ATM領現

開放領取現金後，只要持提款卡，前往指定金融機構或中華郵政的實體ATM，選擇「全民共享普發基金」，輸入提款卡密碼、健保卡號、身分證字號或居留證，6000元現金就能成功到手。

方法5. 郵局領現

如果選擇郵局領現的民眾，要記得攜帶健保卡，沒有健保卡則要帶著身分證或居留證，前往全國郵局儲匯櫃檯，確認資格且核對金額無誤後簽收，就能領取到6000元現金。幫忙代領的受託人，除了有委託人的健保卡外，也要攜帶自己的證件，才能順利幫忙領到錢喔！ 最後也提醒大家，領取6000元時，請以政府公告的管道為準，不要輕易相信來路不明的申請方式，或是點擊夾帶網址的訊息或電子郵件，避免個資洩漏或遭到詐騙。開心領取現金的同時，也別忘了保持謹惕的心，以免錢沒到手，還損失了財務個資，賠了夫人又折兵。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「普發現金懶人包」相關討論則數。觀測期間：2023/02/16~2023/03/16，共一個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞（排除抽獎文）

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