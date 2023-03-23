普發6000元 花蓮鄉鎮市戶所設窗口協助登記

全民普發新台幣6000元，花蓮縣13鄉鎮市戶政事務所啟動「普發6000便民服務窗口」，假日期間也開放，協助民眾線上登記。

花蓮縣府今天發布新聞資料指出，全民普發6000元有5種領取管道，其中登記入帳部分，22日起開放官網登記，考量部分民眾不了解線上登記流程，縣長徐榛蔚指示13縣內鄉鎮市戶政事務所啟動「普發6000便民服務窗口」，協助民眾線上登記。

徐榛蔚今天由民政處長明良臻陪同，前往花蓮市戶政事務所視察登記狀況，徐榛蔚提醒民眾留意登記日程，攜帶身分證、健保卡及金融機構帳號或存摺前往辦理。

花蓮縣府指出，3月22日至26日止，採身分證字號或居留證號尾數分流登記，27日後不限身分證尾數、居留證尾數，符合領取資格都能登記。

花蓮縣府指出，13鄉鎮市戶政事務所普發6000元便民服務窗口除了上班日開放，3月26日、4月1日及2日上午8時至下午4時3天假日照常開設；4月3日、4日上午7時至11時，還有花蓮市及吉安鄉戶政事務所受理登記。