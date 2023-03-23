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全民普發6000元！ 一文看懂家長怎麼幫未滿13歲孩童代領

聯合新聞網／ 綜合報導
全民普發6000元，未滿13歲的孩童可由家長或其監護人代領。 示意圖／聯合報系資料照片
全民普發6000元，未滿13歲的孩童可由家長或其監護人代領。 示意圖／聯合報系資料照片

立法院朝野達成共識，「疫後強化經濟特別預算案」有望在明天（24日）三讀通過，昨（22日）已開放身分證字號尾數0、1的民眾上網登記。此外，許多家長也疑惑，自家孩子未滿13歲，要如何領錢呢？《聯合新聞網》整理出家長可以哪些管道幫不同年齡層的孩童領取6000元。

（一）10月後出生的新生兒：2023年10月1日至12月31日間在國內出生

於2024年1月31日以前，由法定代理人至郵局代為領取。

（二）未滿7歲：2016年3月23日（含）後出生

由父母或監護人其中一人代為上網登記或至郵局ATM領取。

（三）7歲至未滿13歲：2010年3月23日（含）至2016年3月22日出生

孩童若有自己的金融帳戶，可由本人自行領取，或由父母或監護人其中一人代為上網登記或至郵局ATM領取。

（四）13歲以上：2010年3月23日（不含）前出生

可由本人選擇適合自己的方式領取。

選擇登記入帳的民眾可上全民共享普發現金網站，填入身份證字號或居留證號碼、金融機構代號及帳號、健保卡號。

若要至12家指定金融機構的ATM領取現金，則須備妥提款卡，輸入身分字證號或居留證號碼，以及本人或欲代領對象的健保卡號。到郵局領取則需準備本人及欲代領對象的健保卡，若無健保卡，也可以身分證或居留證取代。

不論以何種方式代領，每人至多只可代領4位，含本人共5位。

普發6000 普發現金

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