萬里公所普發六千元登記窗口 協助收件兼關懷

全民普發6000元，從22日起開放線上登記，因此新北市府推出便民服務，民眾只要攜帶身分證明文件與帳戶資料，就近到住家附近公所，就會有專人協助辦理登記。萬里公所就出現搶先登記民眾，並以長輩居多，而公所人員不但耐心協助填表，還會問候居家生活狀況，讓民眾倍感溫馨。

萬里區公所主秘許明富說，新北市29區公所與各戶政事務所，從22日起都開設「全民普發6000元線上登記窗口」，由專責人員協助民眾線上登記，並提供相關諮詢服務，也不受身分證字號尾數分流限制，民眾只要攜帶身份相關證明文件及帳戶資料，就可以辦理登記，而萬里區一早就有搶先登記人潮，此外公所也會在協助登記給予關懷，了解家庭狀態，如果需要協助，便即時介入給予幫忙。

全民普發6000元開放登記，萬里公所一早開門就有長輩來等候要登記，人數大約十數位，為了讓更多人知道這項便民服務，公所也將會透過公所臉書、ㄊ鄰里長等相關管道加強宣導，希望為更多有需要的民眾服務，讓民眾能夠便利登記，順利的領取到普發6000元現金。