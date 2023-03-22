快訊

軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

普發6000元 移民署：新住民永久居留者受惠

中央社／ 台北22日電
財政部「全民共享普發現金規劃」，普發新台幣6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊。中央社
財政部「全民共享普發現金規劃」，普發新台幣6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊。中央社

全民普發現金新台幣6000元「登記入帳」今天開放預先上網登記。移民署表示，包括新住民和持有外僑永久居留證的外國人士都可參與全民共享普發現金專案，估計逾15萬人受惠。

移民署今天發布新聞稿表示，為與全民共享拚經濟的美好成果，除國人外，持有有效居留證的國人外籍、中國大陸及港澳配偶，以及持有外僑永久居留證的外國人士，都可參與這次全民共享普發現金專案，預估將有超過15萬人受惠。

全民普發6000元共有5種多元便捷領取方式，移民署說明，包括實體ATM及郵局臨櫃可領取現金，若不方便領取者也可選擇在官網登記後，即可直接匯入個人指定帳戶。

移民署提醒，民眾於22日起至27日止即可上網登記，28日開放查詢預登記結果。

此外，若因工作、投資或持就業金卡等其他事由在台居留的國人配偶，因系統無法辨識國人配偶身分，恐無法領取，可電話聯繫所在地的移民署服務站，經協助確認後於系統註記為「國人配偶」後，隔日即可領取現金6000元。

移民署呼籲，民眾須小心詐騙訊息，謹記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢登錄，也不會以電話要求至ATM或網銀操作轉帳。

同時，若對領取現金6000元有疑義者，可撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線1990（中、英、日，越、印、泰、柬7國語言）、經濟部振興專線1988或內政服務熱線1996等電話諮詢。

普發6000 普發現金 新住民 移民署

延伸閱讀

影／新北網購女操作ATM要退款 機警店員報案…警來了

父猝逝無法依親 台灣之子恐被迫離境向立委求助

劉櫂豪指台東獲准赴中談釋迦檢疫 饒慶鈴感謝中央

台東副縣長赴陸卡關 劉櫂豪：中央沒阻擋、支持合法交流

相關新聞

普發6000登記入帳系統運作首日 數位部：已92萬人登記

全民共享普發6000「登記入帳」系統，今日正式啟動；數位部次長李懷仁表示，網站運作穩定正常，使用者都能順利流暢完成登記，...

普發6000元輕鬆辦！南市協助登記319件、諮詢1083件

全民共享普發現金6000元，南市全市37個區公所及戶政事務所開設專案櫃台，協助民眾進行登記，共協助登記319件、諮詢10...

萬里公所普發六千元登記窗口 協助收件兼關懷

全民普發6000元，從22日起開放線上登記，因此新北市府推出便民服務，民眾只要攜帶身分證明文件與帳戶資料，就近到住家附近公所，就會有專人協助辦理登記。萬里公所就出現搶先登記民眾，並以長輩居多，而公所人員不但耐心協助填表，還會問候居家生活狀況，讓民眾倍感溫馨。

普發6000元線上登記開跑 雲林縣今下午加開櫃台服務

中央全民普發6000元，雲林縣政府考量部分縣民不擅長使用3C設備，今天下午全縣各戶所及辦公室共20處開設「全民普發600...

普發6000元中低收入戶不能直接入帳 財政部給答案

全民期待普發現金政策終於上路，今天上午8點已經開放民眾登記，至下午3點已經有超過78萬人次登記。今有民眾詢問中低收入戶是...

六千聰明領／要民眾掏出6千難度高 超商、飯店加碼促銷力度

政府的全民普發現金6000元今天起開放登記，業者認為，發現金的效益不如前兩年的振興三倍券、五倍券，存下來的比重恐怕更高，但零售、餐飲與觀光業者仍使出渾身解數推出「現金放大術」，希望端出讓消費者有感的優惠，從消費者口袋中搶出消費力，消費者更要做好功課，才能讓現金盡可能放大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦