普發6000元 移民署：新住民永久居留者受惠

全民普發現金新台幣6000元「登記入帳」今天開放預先上網登記。移民署表示，包括新住民和持有外僑永久居留證的外國人士都可參與全民共享普發現金專案，估計逾15萬人受惠。

移民署今天發布新聞稿表示，為與全民共享拚經濟的美好成果，除國人外，持有有效居留證的國人外籍、中國大陸及港澳配偶，以及持有外僑永久居留證的外國人士，都可參與這次全民共享普發現金專案，預估將有超過15萬人受惠。

全民普發6000元共有5種多元便捷領取方式，移民署說明，包括實體ATM及郵局臨櫃可領取現金，若不方便領取者也可選擇在官網登記後，即可直接匯入個人指定帳戶。

移民署提醒，民眾於22日起至27日止即可上網登記，28日開放查詢預登記結果。

此外，若因工作、投資或持就業金卡等其他事由在台居留的國人配偶，因系統無法辨識國人配偶身分，恐無法領取，可電話聯繫所在地的移民署服務站，經協助確認後於系統註記為「國人配偶」後，隔日即可領取現金6000元。

移民署呼籲，民眾須小心詐騙訊息，謹記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢登錄，也不會以電話要求至ATM或網銀操作轉帳。

同時，若對領取現金6000元有疑義者，可撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線1990（中、英、日，越、印、泰、柬7國語言）、經濟部振興專線1988或內政服務熱線1996等電話諮詢。