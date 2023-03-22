整理包／普發6000銀行加碼送！一文了解各家拚回饋 這樣做讓錢「放大10倍變6萬」

全民普發現金6000元今（22）日早上8點起開放登記，由身分證字號或居留證號尾數是「0、1」的民眾先上場，各家銀行順勢推出加碼活動，讓民眾領的6000元價值翻倍。其中，純網銀「將來銀行」搶先推出「10倍奉還」活動，讓民眾領的6000元有機會變6萬元；LINE Bank則開放登記入帳的民眾抽iPhone 14。究竟各家銀行推出的好康有哪些，「聯合新聞網」一篇整理文告訴你！

搶攻政府普發6,000元商機，純網銀「將來銀行」搶先推出「十倍奉還」活動，用戶於活動期間內將6,000元指定入帳將來銀行帳戶，並於活動期間刷「將將卡」即可享抽6萬N點（1N點＝1元），新戶再享價值近千元的好康優惠。將來銀行指出，凡於政府「全民共享普發現金」網站上線後，選擇並完成入帳將來銀行帳戶，且於5月底前使用「將將卡」任刷1筆不限金額的交易，即符合抽6萬N點的資格，得獎名額多達10名。

除「十倍奉還」外，將來銀行還推出限時好康，即日起至3月29日，凡新開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定的客戶，可獲存款額度5萬元，加息最長90天的「N倍券」好禮，享受市場罕見的3.505%超高活儲利率，加息期間利息收入將高達432元。另外，前述新戶完成登記政府普發6,000元入帳將來銀行帳戶，並在5月底前使用「將將卡」單筆消費滿1,688元，可再獲回饋500N點，優惠價值加總近千元。

「將來銀行」普發6000加碼詳情看這裡

將來銀行發起「十倍奉還」，政府普發6,000元變6萬N點。圖／將來銀行提供

同樣是純網銀的LINE Bank，也祭出配合政府普發6,000元之優惠活動，倘若民眾直接入帳到LINE Bank，就有一次機會抽iPhone 14 128GB手機一台！這項優惠不只嘉惠選擇普發現金入帳LINE Bank的用戶，舉凡在活動期間內於LINE Bank開戶成功並綁定LINE帳號的新戶，或者使用LINE Bank快點卡刷卡付款單筆滿1,000以上的新/舊戶，統統享有抽獎機會。

此外，由於普發現金開放民眾替未滿13歲之家人代領，LINE Bank亦開放代領一次，可抽獎一次，入帳次數越多，抽獎次數越多且無上限！舉例而言，活動期間完成前述3項任務（普發現金入帳、刷卡滿千、開立新戶綁定）的LINE Bank客戶，即獲得3次抽獎機會，若是代領普發6,000元的民眾，每筆再多1次抽獎機會。

國泰世華銀行表示，針對「直接入帳」與「登記入帳」國泰世華帳戶者，推出早鳥優惠，前10萬名登記並成功入帳6,000元現金者，活動期間於指定通路刷該行信用卡CUBE卡，最高回饋3.5%小樹點，想把錢存下來投資的人，亦可享單筆基金申購零手續費。

民眾只要在指定期限依政府公告網站，登記申請以國泰世華帳戶入帳且成功入帳，活動期間於全聯、全家（5903）、萊爾富三大通路刷CUBE卡消費(不含全支付及全盈支付消費)，享0.5%小樹點(信用卡)加碼回饋，每戶上限200點，限量登錄10萬名。

CUBE卡友若在全聯及全家便利商店實體門市刷CUBE卡，並選擇「集精選」權益方案，筆筆消費即享3%小樹點，回饋無上限，最高回饋3.5%。

還沒決定如何運用這6,000元的民眾，選擇登記申請以國泰世華銀行帳戶入帳，亦能把錢放大。國泰世華針對25歲以下，持有效指定子帳戶的民眾，可享專案期間指定子帳戶台幣5萬元內3.375%活存利率。

台新銀行於全台4,000多台ATM介面新增「全民共享普發現金」專屬提領選項，讓民眾一眼就找得到，並備妥ATM、「登記入帳」領取教學，帶領全民輕鬆領取。

同時，加碼祭出普發6,000元優惠大禮包，將集結台新ATM、Richart數位銀行、行動銀行、Richart Life生態圈及台新Pay，搭配推出眾多好康回饋。鼓勵選擇「登記入帳」的民眾，趁此機會開立Richart帳戶，完成指定任務，最高可享1,000元現金回饋（含新開戶回饋300元、Richart Mastercard 悠遊金融卡任刷一筆回饋200元及申購指定外幣專案回饋500元），直接將政府給的6,000元放大成7,000元。

此外，到台新行動銀行APP領取「翻倍抽6,000」活動券，以「登記入帳」方式領取6,000元，完成後也可抽6,000元，還可領取五大品牌優惠券（包含肯德基、必勝客、漢堡王等）。使用台新ATM提領6,000元，完成即可參加抽獎，最高可抽台新Point 6,000點（1點等於新台幣1元），並可獲得全家、OK、新光三越等優惠。

無論使用台新ATM提領或線上登記台新Richart數位帳戶或一般帳戶領取6,000元，都可額外獲得台新Point 1點序號，再憑序號於Richart Life APP中的「一點抽」專區參加抽獎，最高有機會抽中價值6,000元好禮。

助攻普發6,000元，台新銀行全台4,000多台ATM介面新增「全民共享普發現金」專屬提領選項，協助全民輕鬆領取。圖／台新提供

玉山銀行表示，4月底前使用玉山帳戶登記普發6,000元入帳，可參與5月17日的周三年息4.38%美元優利定存搶購，限額1,000美元、限量6,000組。

另外，即日起至6月30日首次開立玉山臺幣+外幣數位帳戶，月月送免費跨提轉3+3次，線上開戶流程填入活動代碼並完成指定任務，享價值新臺幣500元專屬好禮。

一、透過ATM領6,000元的民眾，持中信銀的交易明細表，可獲7-ELEVEN門市商品指定優惠券；

二、若是首次加入中信My Way數位會員，加碼送OPEN POINT 6點、每人限贈一次；

三、再送最高總價值NT$6000優惠大禮包（限中信My Way數位會員領取，每人限領1次）。

台北富邦銀行表示，登記申請以北富銀入帳，含一般或數位帳戶，每人最高有五次抽獎機會（包含客戶本人，另最多代領四位未滿13歲子女），活動獎項為現金600元，共計1,000名，等於有機會拿到6,600元。

另外，5月底前，新開立奈米存數位帳戶，開戶日起180天，新台幣活儲年息2%、限額10萬元；美元定存年息3.25%、限額1萬美元，還可以有跨行提款轉帳合計每月十次免手續費。

兆豐銀行宣布將舉辦「政府發現金 兆豐狂送6,000刷卡金」轉轉樂活動，民眾只要4月7日前持有兆豐信用卡或VISA金融卡都可以參加轉轉樂，最大獎6,000元，其次還有666元、66元及6元等上萬個獎項，同時還要綁定兆豐銀行LINE個人化服務，才能順利領取。