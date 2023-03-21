普發6千免上網登記！4管道領取流程一次看 ATM跨行不扣費還比郵局早7天

6000元來了！「全民共享普發現金」於3月22日開放線上登記入帳（http://6000.gov.tw），但即使沒有上網登錄，一樣拿得到6000元。不想體驗網站塞車和上網登錄銀行帳號的人別擔心，還有4種免上網登記的方式，除特定身分外，大家可選擇自己最便利的領取管道，其中ATM領現啟動時間比郵局領現早7天，實際日期將由行政院公布。

一、ATM領現

‧領取對象

1. 限本人領取

2. 未滿13歲可由父母或監護人其中1人代領

‧領取地點：

可領取6000元的實體ATM，會貼上此識別貼紙。 圖擷自財政部官網

貼有普發現金識別貼紙的13家指定金融機構實體ATM，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、玉山銀行、郵局。

（※跨行提領免收手續費）

‧必備證件、資料：

1. 本人或代領人任何一家金融機構提款卡

2. 本人或代領人的身分證字號或居留證號

3. 發放對象的健保卡號

‧領款程序

1. 插入提款卡

2. 選擇「全民共享普發現金」

3. 輸入提款密碼

4. 先輸入持卡人身分證字號或居留證號，再輸入發放對象健保卡號

5. 領取現金6000元完成交易

‧領取時間：

自特別預算經總統公布生效後第14天起。

ATM領現。 圖擷自財政部官網

二、郵局領現

‧領取地點：

全國郵局。

‧必備證件、資料：

1. 自己領取：健保卡，若無則持身分證或居留證等身分證明文件正本

2. 代人領取：發放對象的健保卡及受託人的身分證明文件正本

‧領款程序

1. 前往櫃台出示證件

2. 確認領取資格和金額

3. 簽收6000元現金

‧領取時間：

自特別預算經總統公布生效後第21天起。

郵局領現。 圖擷自財政部臉書

三、特定對象直接入帳

‧發放對象：

共11類已例行性領有年金、津貼或特定身分族群，6000元將匯入現有撥款帳戶，不需上網登記，包括：

1. 勞保年金

2. 職保年金

3. 國民年金

4. 老農津貼

5. 農民退休儲金

6. 勞工退休金月退休金

7. 身心障礙者生活補助費

8. 中低收入老人生活津貼

9. 安置兒少

10. 各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員，及其具我國國籍眷屬

11. 公費就養榮民

‧入帳時間：

預算三讀公布生效後第5個工作日。

特定對象直接入帳。 圖擷自財政部臉書

四、特定偏鄉造冊發放

‧發放對象：

屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉鄉民。

‧必備證件、資料：

本人及委託人的健保卡或身分證。

‧登記時間、地點：

3月20日至3月25日每日8時至18時，至當地派出所登記造冊。

‧領取時間：

預算三讀公布生效後第5個工作日起，兩周內回原登記派出所領取現金。如未於上述期間領取，仍可透過上網登記入帳、ATM和郵局領現。

特定偏鄉造冊發放。 圖擷自財政部臉書

此次普發現金的發放對象包括現有戶籍的國民（今年12月31日前出生）、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留證的外國人、為我國國民配偶並取得居留許可的外國人（含大陸地區、港澳）、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。

此外，若戶籍為（出境）遷出登記的我國國民，必須在今年10月31日前辦理遷入（恢復戶籍）登記完成，才可領取現金。

財政部提醒民眾，早領晚領都能領6000，有疑問可撥打1988客服專線，如遇可疑電話或訊息，也請立即撥打165反詐騙專線。