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全民普發6000元 台中58處服務櫃台助登記

中央社／ 台中21日電

台中市政府今天表示，將於全市各區公所及戶政事務所開設58處「全民普發6000元線上登記櫃台」，協助民眾線上登記。

全民普發6000元共5種領取管道，登記入帳部分，身分證字號或居留證號尾數0和1民眾可在明天線上登記。

中市府民政局長吳世瑋透過新聞稿表示，考量部分民眾不擅長使用3C設備，已開設58處櫃台，由專責人員協助民眾線上登記，並提供相關諮詢服務。

吳世瑋提醒民眾，如果前往櫃台洽請協助登記時，須參照尾數分流登記日程，並帶身分證（居留證）、全民健康保險卡及金融機構帳號；未滿13歲民眾，可由父母或法定監護人其中1人代領，代領者帶被代領人健保卡，才能操作相關系統。

至於已出現詐騙集團偽冒網站企圖誘騙民眾，吳世瑋說，登記作業尚未開放，民眾一定要提高警覺，點擊網址前要看清楚是否為普發現金正確官網網址，千萬不要點來源不明連結。

吳世瑋說，市府已協請各專責櫃台提供服務時，加強宣導民眾撥1988客服專線或165反詐騙專線即時諮詢，民眾如果有疑問，務必先致電確認清楚，避免受騙。

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