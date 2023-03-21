普發6000登記以尾數分流 網批勞民傷財：以為在發6萬嗎？

「全民共享普發現金」網站（6000.gov.tw）及客服專線1988昨(20)日上線，明(22)日將開放首波民眾上網登記入帳，登記前五日以身分證或居留證尾數分流的方案也公告出爐，方便讓民眾領取期待已久的6000元還稅普發金。但新出爐的登記順序方式卻讓不少網友罵翻，認為花了納稅錢建立的網站還得用分流控制流量，「真是笑死」。

在普發登記順序公布後，引起不少網友在PTT熱議，認為政府採分流登記，實在是勞民又傷財，「領錢還要先登記，這不是普發嗎？」、「搞這麼大陣仗，還以為是在發6萬？」，也人覺得「領錢還在分數字」，這樣登記完後「不是馬上就發」還要等，「到底還要拖多久？」、「多等兩個月還要分流，政府效率真好」、「數位發展部就這等能耐嗎？一次只能處理500萬筆登記紀錄」、「這樣搞不知道作業費又花了多少億」。

不少人質疑，國外的疫情生活補助金也沒有哪一個國家在以身份證或居留證尾數分流登記的，「直接跟戴具系統配合不就好了？」、「做什麼都能擾民，厲害了這民進黨政府」。

有人認為，登記順序並不是領取順序，其實不必計較哪些尾數可以先領。也有人擔憂，會不會到時候「網站又被擠爆，然後開罵」、「多浪費一筆錢去搞網頁跟系統？然後讓有心人再賣一次個資嗎？」有人建議，若是覺得登記麻煩，可改選ATM或郵局領現的方式，即可略過登記的步驟。