普發6000元別花太快 網揭「4月大魔王」就要來了：準備倒貼

全民普發6000元現金推估最快4月發放，許多民眾都開始規劃要把錢花在哪裡，或是怎麼領取最划算。不過，也有網友不滿指出，5月開始就是繳稅季，甚至4月就要繳牌照稅，除了馬上要把錢吐回去，還可能要自己倒貼。

昨（18）日一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，一輛白色自小客車的右後方破了一個大洞，而且洞裡似乎還有一盆植物。對此，原PO在貼文中寫道，「暫時克難一下，等領取6000元後再處理…」。 白色自小客車的右後方破了一個大洞。圖擷自爆廢公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛提醒原PO，「別忘了，4月開徵牌照稅，立馬再繳回國庫囉」、「6000元繳4月份的牌照稅還不夠，還要倒貼耶」、「你領到6000元存起來吧，因為要準備繳稅了」、「6000元要繳稅，可能要再等等」。

還有網友提到電費調漲的議題，「6000元不是要拿來繳電費用的嗎？」、「別忘了還有用電大戶的電費也漲，這部分又會轉嫁到物價上」、「別太高興，6000元是從電費挪過來的，還沒領到錢，電費就先漲一波」。