聽新聞
test
0:00 / 0:00
普發6000元別花太快 網揭「4月大魔王」就要來了：準備倒貼
全民普發6000元現金推估最快4月發放，許多民眾都開始規劃要把錢花在哪裡，或是怎麼領取最划算。不過，也有網友不滿指出，5月開始就是繳稅季，甚至4月就要繳牌照稅，除了馬上要把錢吐回去，還可能要自己倒貼。
昨（18）日一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，一輛白色自小客車的右後方破了一個大洞，而且洞裡似乎還有一盆植物。對此，原PO在貼文中寫道，「暫時克難一下，等領取6000元後再處理…」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛提醒原PO，「別忘了，4月開徵牌照稅，立馬再繳回國庫囉」、「6000元繳4月份的牌照稅還不夠，還要倒貼耶」、「你領到6000元存起來吧，因為要準備繳稅了」、「6000元要繳稅，可能要再等等」。
還有網友提到電費調漲的議題，「6000元不是要拿來繳電費用的嗎？」、「別忘了還有用電大戶的電費也漲，這部分又會轉嫁到物價上」、「別太高興，6000元是從電費挪過來的，還沒領到錢，電費就先漲一波」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言