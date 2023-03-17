普發6000元怎用最划算？她曝存1銀行回饋十倍 網友點頭收藏

全民普發6000元現金推估最快4月發放，許多民眾都開始規劃要把錢花在哪裡，或是怎麼領取和存法最划算。一名女網友在網路上發文，提到「將來銀行」推出的「10倍回饋」活動，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「政府普發6000怎麼用最划算？？」為題發文，她透露目前只有看到將來銀行推出的「10倍回饋」活動，還沒有看到其他銀行釋出刷卡回饋的消息，因此打算就把錢存入將來銀行。對此，原PO也好奇詢問，「如果不登記在將來，想問大家打算登記在哪，回饋可以更多？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「早上有看到新聞，我應該也是會登記將來銀行」、「目前好像也真的只有看到將來銀行的活動」、「存將來銀行啊，刷卡還有1.5％回饋，又抽6萬N點，這次也沒有不要舊戶，不錯不錯」、「10倍還蠻多的」。

也有網友提到，「我打算全捐給慈善單位，有沒有這6000元，對我的生活還是一樣」、「我想貼4千多去打九價疫苗」、「2000元吃飯加娛樂，剩下4000元存股」、「我是拿去買奶粉，一個月6000元剛好」、「馬上就要繳重機的稅了，要7000元」、「6000元而已，繳個房租都沒了」。

根據將來銀行官網資訊，專案共分成以下兩種活動方式，首先是「十倍奉還」，持有將來銀行新臺幣活期（儲蓄）存款帳戶者，在規定時間完成任務，即符合抽6萬N點（1N點=1元）的資格，得獎名額共有10名。另外，「新朋友活動」則是針對新用戶，開戶並完成指定任務，即可獲得加碼的回饋500N點。