全民普發現金恐延遲 朝野始終無共識

全民普發現金恐延遲！立法院16日審查普發現金草案時，國民黨團提出國民黨團版本，並說該版本較單純，可以逕付二讀，而政院版本較複雜，需到委員會審查。但民進黨團認為，沒有兩版本分別審查的道理，必須併案處理；民眾黨與時代力量則呼籲應嚴審特別條例草案，朝野始終無共識，普發現金恐延至2月中。

空白授權 包山包海

立法院16日召開黨團協商「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」。國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團的版本比較單純，只有發現金，因此他主張草案逕付二讀，至於政院版版本金額高達3800億元，內容有許多空白授權、包山包海，這部分要有程序正義，應付委審查。

但民進黨總召柯建銘認為，稅收超徵全民共享法案，朝野都希望快點過，但也要共同負責，過程有法律程序，所以不可能將政院版交付委員會聯席審查，而國民黨版卻可逕付二讀的道理。

民眾黨團總召邱臣遠、時代力量總召邱顯智則認為，政院草案中有許多空白授權，均要求特別預算草案付委實質審查。歷經一個小時的討論，朝野黨團始終未能達成共識，普發現金最晚恐拖延至2月中。

發錢政治買票

邱臣遠於上午召開記者會指出，政府稅收超徵4500億元，執政黨立委把發錢當作是敗選的「止痛藥」，尤其行政院提出的特別條例草案，有非常大的空白授權空間，隱含著行政機關濫權、花大錢來買票，有違反財政紀律的危機。

他指出，尤其行政院長蘇貞昌在內閣改組之際，動作頻頻，搶著宣布普發現金，又核定高鐵延伸屏東修改路線、拍板捷運汐東線等大動作，呼籲「蘇揆不要戀棧，總預算通過後就內閣總辭」。

恐舉債來發錢

民眾黨立委張其祿指出，110年度超徵4327億元的稅收，但年度總決算於結餘僅2971億元，其實是少徵1365億元。他說，今年度結餘決算要等到7月才公布，但如果結餘結果不如預期，根本沒有4500億的超徵可以用，最後變成要「舉債發現金」，認為全民共享應以「結餘數」而非以超收數為準。

他說，監察院2020年就指出，台灣特別預算編列有常態化的現象，中央政府將部分支出隱藏於其他計畫中，政府每年就一次特別預算，用舉債方式來辦理特別預算，且相關預算總績效檢討報告不完整，顯見行政機關把特別預算常態化後，造成財政紀律不彰，卻迴避國會審查。

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