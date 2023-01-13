普發6,000元 草案火速送審

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長蘇貞昌日前宣布農曆春節後將普發現金6000元，行政院會昨天通過特別條例草案，額度上限為3800億元，除普發現金外，加強韌性經濟方案及電價補貼等適用範圍。草案將送請立法院審議。記者邱德祥／攝影
行政院長蘇貞昌日前宣布農曆春節後將普發現金6000元，行政院會昨天通過特別條例草案，額度上限為3800億元，除普發現金外，加強韌性經濟方案及電價補貼等適用範圍。草案將送請立法院審議。記者邱德祥／攝影

全民普發現金6,000元有法源了，行政院昨（12）日火速通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，將函請立法院審議，總經費上限3,800億元，實施時間自公布日到2025年12月31日；符合一定條件的外籍人士也能領取新台幣6,000元。

針對施行期間長達近三年，國發會主委龔明鑫解釋，主要考量到有部分政策的施作時間需要一至二年的時間，例如中小企業轉型。

行政院長蘇貞昌表示，本特別條例一經立院三讀通過，行政院即會將特別預算案送請立法院審議，續經立法院三讀通過後，始得動支相關預算。因此，相關部會現在就要同步進行相關施政及預算整備作業，一旦特別預算通過，行政院即可立刻執行包括全民普發6,000元等相關作業。

至於去年整體超徵稅收的最終數字為4,950億，是否會調高3,800億元預算上限，或增加普發現金額度？財政部代理部長阮清華指出，多出來的金額將依法轉到中央特種基金，包含金融業的特別準備金、健康福利捐和長照基金等。

立法院 新台幣 國發會

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