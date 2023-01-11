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蔡政府「還稅於民」全都是假議題？ 林濁水吐真話：有夠慘

聯合新聞網／ 綜合報導
總統蔡英文與行政院長蘇貞昌。 圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文與行政院長蘇貞昌。 圖／聯合報系資料照片

2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，其中可動用的1800億扣除不時之需後，蔡政府拍板「還稅於民」，將每人普發現金6000元。對此，前立委林濁水痛批，「道貌岸然面紅耳赤地假來假去，有夠慘」。

林濁水昨（10）日在臉書上發文，指出「超徵稅是行政失靈」其實是假議題，「難道預估GDP成長率5.86%，結果得到6.53%是違法？」他表示，「超徵，國民黨立委啟動要還稅於民，民進黨總統牌立委跟進也是假議題，難道要退稅給台積電？」

林濁水更接著說，「還稅？如果短徵怎麼辦？而明年短徵難逃，怪怪的在野黨偏非加碼增列明年稅收歲入，一旦通過，明年肯定天文數字短徵，年度結算後是不是要來個增稅於民？荒誔啊荒誕」。

在貼文的最後，林濁水忍不住直言，「超徵要與全民共享更是假議題，難道不超徵，稅就不與全民共享？朝朝野野、總統立委、主席、名嘴教授、媒體民眾、上上下下，正經八百，道貌岸然面紅耳赤地假來假去，有夠慘」。

林濁水 民進黨

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