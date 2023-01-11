蔡政府「還稅於民」全都是假議題？ 林濁水吐真話：有夠慘

2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，其中可動用的1800億扣除不時之需後，蔡政府拍板「還稅於民」，將每人普發現金6000元。對此，前立委林濁水痛批，「道貌岸然面紅耳赤地假來假去，有夠慘」。

2023-01-11 10:23