蔡政府「還稅於民」全都是假議題？ 林濁水吐真話：有夠慘
2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，其中可動用的1800億扣除不時之需後，蔡政府拍板「還稅於民」，將每人普發現金6000元。對此，前立委林濁水痛批，「道貌岸然面紅耳赤地假來假去，有夠慘」。
林濁水昨（10）日在臉書上發文，指出「超徵稅是行政失靈」其實是假議題，「難道預估GDP成長率5.86%，結果得到6.53%是違法？」他表示，「超徵，國民黨立委啟動要還稅於民，民進黨總統牌立委跟進也是假議題，難道要退稅給台積電？」
林濁水更接著說，「還稅？如果短徵怎麼辦？而明年短徵難逃，怪怪的在野黨偏非加碼增列明年稅收歲入，一旦通過，明年肯定天文數字短徵，年度結算後是不是要來個增稅於民？荒誔啊荒誕」。
在貼文的最後，林濁水忍不住直言，「超徵要與全民共享更是假議題，難道不超徵，稅就不與全民共享？朝朝野野、總統立委、主席、名嘴教授、媒體民眾、上上下下，正經八百，道貌岸然面紅耳赤地假來假去，有夠慘」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言