藍提立院延會審發現金 柯建銘喊話理性：不要爭功諉過

行政院拍板將發放每人6000元，依法須完成法律程序跟編列預算，國民黨立法院黨團主張立法院召開臨時會，以利春節前普發現金。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨稱「何樂不為」，被質疑態度鬆動，柯建銘今天進一步表示，那是反諷的說法，普發現金是既定政策，不是年前沒發就不發，國民黨要理性，不要爭功諉過。

立法院會本會期延會至13日，處理今年度中央政府總預算案，不過，為趕在年前完成修法程序跟預算編列，以利年前發放現金，國民黨團提案年前家開臨時會。

柯建銘今天受訪表示，重點是即使行政院現在把案子送進來，後續要先審查特別條例，還有預算編列、審查、備詢等法定程序要走，且在野黨會完全沒意見，全部開綠燈嗎？程序都有問題。

對於昨天稱何樂不為，柯建銘說，那是反諷的講法，何樂不為沒有錯，如何樂為比較重要，請大家不要爭功諉過、見縫插針。

柯建銘說，這不是像過年在廟口發紅包，光靠臨時會4天能做得到嗎？既然是既定政策就照時程走，不是過年前沒發就不發，國民黨要理性，不要讓全國民眾誤解。