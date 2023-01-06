廣發6000元是「還稅於民」？ 他直言：更像是共同富裕

所謂的「超徵」指的是政府實際收入大於預估的政府收入，預估的收入會決定支出，不知道有多少人真的像我去打開總預算案看的，我把政府幾個最大項的收入和支出列出來，你其實可以很容易的看到，主要大幅增長的就是意外在疫情期間賺很大的台灣公司營利事業所得稅，例如台積電（2330）和長榮海運（2603）等（光這兩家一年淨利破兆），這些公司的員工薪水獎金提升，連帶讓綜合所得稅也有所提升。

所以與其說是「還稅於民」，其實更像是齊頭式的「共同富裕」，把這些企業多賺的錢普遍發給所有人。

不少企業也是得利於政府壓制了台電和中油的油電價，使得獲利能夠大幅提升同時油電價沒有像其他國家的企業一樣大幅上漲吃掉獲利。中油和台電個別的虧損都是超過兩千億的規模，總共虧了四千多億。

至於說政府預算編列的問題，才會「超徵」那麼多。事實上所有的政策支出預算大部份都是有延續性的，但景氣的好壞卻是不可測，去年大賺錢了，但今年肯定慘得多。所以不太可能會因為當年度意外賺了大錢，政府支出就等比例同步大幅增加。但多賺的錢拿來還債補貼虧損對民眾肯定「無感」，要有感「發現金」才最有感。

行政院長蘇貞昌宣布，預計開春後發放每人新台幣6000元。聯合報系記者季相儒／攝影

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