快訊

長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

中低收入戶年前先發錢 60萬戶受惠

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院5日透露，年前來不及發現金。（行政院提供）
行政院5日透露，年前來不及發現金。（行政院提供）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】中低收入紅包先入帳！行政院5日宣布，中低收入戶今年將可享有每月500元、750元津貼，過年前就會請地方政府協助發放1月份津貼。衛福部次長李麗芬表示，這筆錢是用統籌分配款先行支應45億元。針對外界關注普發現金，行政院發言人羅秉成僅表示，各部會仍在研擬方案，會比照過去發現金模式，直接轉入帳戶。

中低收入先領錢

衛福部指出，只要是112年經政府列冊為低收入戶及中低收入戶的民眾，從112年1月起低收入戶每人每月發給750元，中低收入戶每人每月發給500元，採每月發給、為期一年。

衛福部也表示，這項加發補助自111年3月即已開始辦理，112年補助政策延續，民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。各直轄市、縣(市)政府將於1月春節前，開始陸續發放1月份之低收入戶及中低收入戶加發生活補助。

被問到這筆經費的來源，衛福部次長李麗芬表示，這次先透過部會的統籌分配款支應，預計將花費45億元，有望在6日下班前將款項撥往地方政府，並在農曆年前發放。

年前普發來不及

但被問到普發現金時，行政院5日並未送《特別條例》進入立法院，行政院發言人羅秉成解釋說，如果是特別條例，修完法後還要立特別預算，因此年前發的話時間比較緊迫，院長蘇貞昌希望是「開春祝福」，目前各部會還在研擬相關措施，蘇貞昌也希望愈快愈好。

他也透露，在疫情期間無論是兒童防疫津貼，還是失業補助等都有透過現金直接匯入帳戶，因此未來可望比照相關模式處理。羅秉成提醒，近來已經有詐騙集團藉此行騙，民眾需要注意不要上當，行政院也會請警政署打詐國家隊積極處理，政府目前還沒有發現金。

【更多精采內容，詳見

行政院 低收入戶 衛福部

延伸閱讀

公務員1月12日可領年終 中央協助撥付1218億元

地方機關年終有著落 中央調1,218億元

蘇貞昌發錢遭指為閣揆保衛戰 綠委：不要太多政治想法

影／藍委質疑政府拖延年後發現金 是蘇貞昌為保官位

相關新聞

解救荷包4紓困方案出爐！ 符合資格最高「可領10萬」好過年

年關將近，許多民眾的支出多少都因過節而增加，有哪些紓困金可以稍微緩解負擔？除了有勞動部推出的「勞工保險被保險人紓困貸款」最高可貸款10萬，以及基本工資補貼，還有正在研議的普發現金6千元等方案，提供需要的民眾申請。

政院預計下周通過特別條例 發現金最快時程曝光

行政院拍板將於春節後每人發放現金6000元，初步規劃將以利特別條例方式處理，相關法案預計最快下周行政院會通過後送請立法院...

稅收超徵髮夾彎發現金 張善政：順應民意從善如流

桃園市長張善政今出席桃園市議會國民黨團總召交接典禮，會後受訪時表示，民眾對於稅收超徵有期待，雖然中央一剛開始沒有要發放現...

中低收入戶年前先發錢 60萬戶受惠

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】中低收入紅包先入帳！行政院5日宣布，中低收入戶今年將可享有每月500元、750元津貼，過年前就會請地方政府協助發放1月份津貼。衛福部次長李麗芬表示，這筆錢是用統籌分配款先

元宵節前「還稅於民」發現金 費鴻泰提5項可行步驟

針對「還稅於民」政府初步規畫每人擬發6000元，預計最快將於2月底、3月初入帳，但立委費鴻泰今指出，他呼叫柯總召、蘇院長...

現金6千元農曆年前發放？ 游錫堃：不是我說了算

針對行政院宣布開春後每人普發新台幣6000元，國民黨團要求在農曆年前發放，立法院長游錫堃下午在立法院表示「我們不是首長制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。