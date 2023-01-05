中低收入戶年前先發錢 60萬戶受惠

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】中低收入紅包先入帳！行政院5日宣布，中低收入戶今年將可享有每月500元、750元津貼，過年前就會請地方政府協助發放1月份津貼。衛福部次長李麗芬表示，這筆錢是用統籌分配款先行支應45億元。針對外界關注普發現金，行政院發言人羅秉成僅表示，各部會仍在研擬方案，會比照過去發現金模式，直接轉入帳戶。

中低收入先領錢

衛福部指出，只要是112年經政府列冊為低收入戶及中低收入戶的民眾，從112年1月起低收入戶每人每月發給750元，中低收入戶每人每月發給500元，採每月發給、為期一年。

衛福部也表示，這項加發補助自111年3月即已開始辦理，112年補助政策延續，民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。各直轄市、縣(市)政府將於1月春節前，開始陸續發放1月份之低收入戶及中低收入戶加發生活補助。

被問到這筆經費的來源，衛福部次長李麗芬表示，這次先透過部會的統籌分配款支應，預計將花費45億元，有望在6日下班前將款項撥往地方政府，並在農曆年前發放。

年前普發來不及

但被問到普發現金時，行政院5日並未送《特別條例》進入立法院，行政院發言人羅秉成解釋說，如果是特別條例，修完法後還要立特別預算，因此年前發的話時間比較緊迫，院長蘇貞昌希望是「開春祝福」，目前各部會還在研擬相關措施，蘇貞昌也希望愈快愈好。

他也透露，在疫情期間無論是兒童防疫津貼，還是失業補助等都有透過現金直接匯入帳戶，因此未來可望比照相關模式處理。羅秉成提醒，近來已經有詐騙集團藉此行騙，民眾需要注意不要上當，行政院也會請警政署打詐國家隊積極處理，政府目前還沒有發現金。

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