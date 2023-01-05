解救荷包4紓困方案出爐！ 符合資格最高「可領10萬」好過年

年關將近，許多民眾的支出多少都因過節而增加，有哪些紓困金可以稍微緩解負擔？除了有勞動部推出的「勞工保險被保險人紓困貸款」最高可貸款10萬，以及基本工資補貼，還有正在研議的普發現金6千元等方案，提供需要的民眾申請。

一、勞保紓困貸款

112年勞保紓困貸款自111年12月26日至112年1月7日止受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息1.718%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日112年1月7日）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。若符合申貸資格有需要申請的勞工朋友，可於截止日前儘快到土地銀行各地分行或土地銀行入口網站辦理。

二、基本工資補貼

112年1月1日起，基本工資月薪由25,250元調整為26,400元，時薪由168元調為176元；考量近3年產業持續受疫情影響尚未恢復的內需產業，為提供業者有效協助，經濟部與勞動部共同研議提出「112年基本工資補貼方案」，適用對象包括：農業、服務業及受到疫情連帶影響的部分工業，如毛巾、襪類、文具、食品製造業等；另如醫事機構、托嬰中心、長照機構、演藝團體、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場及駕訓班等事業類型也適用本次補貼方案。

經濟部說明補貼金額計算方式，依112年1到6月投保薪資在26,400元及27,600元級距的全職員工人數，及部分工時員工人數（投保薪資25,250元以下級距者），分別以每人每月920元及560元計算補貼；但每個月補貼人數上限，以111年10月31日投保在25,250元、26,400元等二個投保薪資級距的全職員工人數，及部分工時員工（投保薪資24,000元以下級距者）人數為上限；至於65歲以上員工及取得永久居留的外籍人士，也得以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算；補貼期間為112年1至6月，共補貼6個月。本補貼將一律採線上申請，預計於1月11日公告申請網址，並將受理申請至4月30日。

三、10萬保單紓困借款

保單紓困貸款因應疫情影響，提供政策型低利率借款方案，此方案自2022年起改為常態化辦理，申請時間至今年3月31日止。民眾可拿新台幣計價的保單，向壽險業申請最高10萬元的紓困金，只要資格符合五項中的一項就能申請，包括：身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者、 受疫情影響以致經濟困難者可申請此服務，以及受疫情影響以致經濟困難者。

受疫情影響以致經濟困難者分為「有雇主」與「無雇主」兩類，若為「有雇主」則須表示自己因失業、無薪假、非自願離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等實質收入減少導致經濟困難者；若為「無雇主」則需要是因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者。保單紓困借款每人限制借10萬元，貸款利率1.718%，還款期限3年，終身壽險、年金險、儲蓄險等，以及具有保單帳戶價值的「投資型保單」才能申辦，若是意外險、醫療險、旅平險就無法辦理。

四、超徵稅收全民共享

行政院長蘇貞昌4日宣布，超徵稅收其中一千四百億元將發放全民共享經濟成果，預計全民普發現金6000元；相關法源、預算編列完備後，預計春節後發放。另外，針對中低收入戶等弱勢，不用立法即可立即推動，將在春節前「加發」低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，每月入帳，持續一年。