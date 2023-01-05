超徵普發6千元 盧秀燕3建議籲過年前發：才會錢兔似錦
中央政府去年稅收超徵4500億元，其中1400億，將規畫「發現金」；台中市長盧秀燕今提3建議，盼中央要「發現金」、「手續簡便」，且要「快速發放」，民眾才會「錢兔似錦」，並希望春節過年前發為主，才有領紅包的氣氛與意義。
再兩周將迎來農曆新年，盧秀燕出席市府舉辦揮毫贈春聯活動，並公布今年春聯「錢兔似錦」。會後訪問時，被問及中央超徵的稅務將「還稅於民」，盧秀燕提出3項建議，要「發現金」、「手續簡便」，並「快速發放」，勿再搞成甚麼券，這樣全民就會「錢兔似錦」。
中央超徵4500億元中，另有規畫700億分配予地方政府。盧秀燕說，目前中央尚未通知，有無何準則、要求或是指定項目，都尚未得知，必須看情形討論，暫時無法規畫。
盧秀燕強調「民意很重要」，近期也正在拜訪議員，會聆聽地方民意，如何能加強台中市建設、如何讓受影響民眾受到幫助，這很重要，大家可以集思廣益，但仍看中央分配原則、金額才能確定。
目前發放時間未定，又春節在即，盧秀燕表示，若在農曆過年前發，當然是最好的，過年就是要領紅包，會更有意義、更快樂、更有年節氣氛。
立委楊瓊瓔說，11月份就統計所有預算，一直希望過年前發個紅包，讓民眾好過年；楊提到，立法院長游錫堃也說只要行政院送，就會以最快速度朝野協商，中國國民黨希望開會不要只到13號，盼延長一周，將全力配合，讓民眾過年前可領到紅包，「發現金最實在、發現金好過年」。
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