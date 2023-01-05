普發6千元不痛不癢？網腦力激蕩 1800億「全民拚翻身」

政府去年超徵4500億元稅收，「還稅於民」話題炒了好幾天，蘇揆昨(4)日拍板宣布其中1800億元將普發6000元現金，中低收戶還有加碼補助，有位網友覺得人人有獎不夠看，他提出了樂透玩法，1800億元這樣分讓「全民拚翻身」，保證更歡樂。

PTT網友以「1800億拿來樂透給1800人翻身如何？」發文，認為1800億分給全台民眾，每人才幾千元不痛不癢，他建議不如拿來當春節大樂透紅包，「一包一億，總共1800包，大家來抽樂透，抽到就翻身了」。

原po稱若是抽樂透，全台將有1800人有翻身機會，這樣全民拚翻身，不是很歡樂嗎？「社會氣氛越歡樂，執政黨當然支持度才會越高啊！」他也邀請網友集思廣益還有別的玩法嗎？

網友紛紛比創意，「我覺得可以辦魷魚遊戲啊，活下來的拿一億」、「要不然辦春節大逃殺，最後生存者拿1800億」、「不如百萬紅包大抽獎，18萬個百萬紅包絕對有感」、「按身份證字號用彩球隨機噴飛取號就好了」、「舉辦台灣魷魚遊戲啊，蠻應景的」。

網友說出真相，「那1800個人拿到錢後就移民國外了...一票都沒有撈到」、「這樣只有1800票...選議員都不夠XDDD」、「肯定會黑箱掉，還有得吵」、「依照之前OO券的經驗，沒抽到的會幹聲隆隆」、「1800個億萬富翁，20年來經濟最好」、「沒抽到我的都是作弊啦」。