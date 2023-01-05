快訊

上午規模3.2小區域地震「民眾以為爆炸」 氣象局曝在這縣市確實少見

難以繁衍後代…繼美國後 英國也將歸還一對大熊貓給中國大陸

獨／調查局明日之星變癡漢 捷運猥褻2正妹遭活逮

普發現金「殺富濟貧」有前例 矢板明夫：安倍因此支持率降至4成

聯合新聞網／ 綜合報導
失板明夫以日本前首相安倍晉三發放10萬日圓政策為例，盼台灣的普發現金操作上能想清楚，否則好事容易變壞事。圖片來源/報系資料照、安倍晉三臉書
失板明夫以日本前首相安倍晉三發放10萬日圓政策為例，盼台灣的普發現金操作上能想清楚，否則好事容易變壞事。圖片來源/報系資料照、安倍晉三臉書

行政院長蘇貞昌昨(4)日宣布，超徵稅收其中140億元將發放至全民，預計全民普發現金6千元，其中中低收入戶還分別加碼。消息一出，日本學者矢板明夫則以日本已逝首相安倍晉三的前例示警台灣，認為發與不發放都要有理由，但如果操作不慎，往往容易將好事變壞事。

矢板明夫在臉書中PO文表示，對執政者來說，發與不發錢「其實沒有什麼對錯」，「發錢，有發錢的道理，不發錢，也有不發錢的理由」，但若操作不慎，「往往容易把好事變成壞事」。他觀察現階段的台灣人民最關心的話題就是「政府應不應該發錢給每個人這件事情」。

他表示，日本就曾經為了普發現金而得到慘痛的教訓。早在2020年3月，日本因為國內疫情蔓延，經濟活動停擺，以致很多家庭收入銳減，國民的生活受到了巨大的影響。當時，便有在野黨國會議員提出，要求政府普發現金10萬日圓紓困。

當時若普發現金需要12兆日圓，但若只補助貧困家庭，只需4兆日圓，內閣會議便決議，給日本全國1300萬個貧困家庭，一家可得補助30萬日圓。

該政策推出後遭到民意強烈反彈。主因在於，日本的貧困家庭，因收入低於標準，所以大部分的貧困家庭，基本上是不必納稅的。且在疫情中受到衝擊最大的，「是那些努力工作、認真納稅的中小企業經營者」。當時日本輿論一面倒地認為，政府「殺富濟貧」、「拿納稅人的錢送給不用納稅的窮人」。

在民意、在野黨和媒體的強力反對下，執政黨內也開始出現反對的聲音。安倍晉三在一週後便宣布改回每位國民普發10萬日圓的方案，但為時已晚，安倍內閣的支持率因此跌至40%以下的深谷，安倍內閣並在5個月後宣布總辭。

該文PO出後，網友在矢板明夫臉書中留言，現今的台灣與日本當時是「一模一樣的困局」、「明明是加分的政策卻錯失時機！變為發也不是不發也不是！再怎麼發都做不到絕對公平」。

也有網友點出發現金的隱藏危機，認為「但發現金一定會增加通膨，當初那些狂喊發錢的，今年就不要給我物價上漲」、「然後回頭再罵政府為什麼物價飆漲，政府失能」，不少網友認為，普發現金其實是政府還稅於民的最下策，「他山之石可以攻錯，期盼日本政府的錯誤判斷不要在台灣發生」！

安倍晉三 蔡英文

延伸閱讀

政府「還稅於民」對象、金額挨轟　鄭家純：巨嬰永遠不會滿足

全民領6千太少？他提議1800億這樣分 眾人心動：太歡樂了

普發現金 政院將訂特別條例

將普發6千元…能買的「15檔股票」一次看！網笑不敢買：刮刮樂更賺

相關新聞

普發現金「殺富濟貧」有前例 矢板明夫：安倍因此支持率降至4成

行政院長蘇貞昌昨(4)日宣布，超徵稅收其中140億元將發放至全民，預計全民普發現金6千元，其中中低收入戶還分別加碼。消息一出，日本學者矢板明夫則以日本已逝首相安倍晉三的前例示警台灣，認為發與不發放都要有理由，但如果操作不慎，往往容易將好事變壞事。

行政與法制程序若順利 6000元現金最快2月底入帳

行政院長蘇貞昌昨天宣布開春後每人發新台幣6000元現金。政院人士指出，如果建置系統的行政細節，以及法源依據的制定程序順利...

普發6千元不痛不癢？網腦力激蕩 1800億「全民拚翻身」

政府去年超徵4500億元稅收，「還稅於民」話題炒了好幾天，蘇揆昨(4)日拍板宣布其中1800億元將普發6000元現金，中低收戶還有加碼補助，有位ptt網友覺得人人有獎不夠看，他提出了樂透玩法，「全民拚翻身」保證更歡樂。

6000元現金最快3月落袋 看懂超徵稅收去哪了

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看去年稅收超徵4500億元，將如何以現金形式普發，用於強化經濟韌性的1000億元，又有哪些規畫與構想。行政院長蘇貞昌昨宣布，超徵稅收其中1400億元將發放全民，預計普發現金6000元；法源、預算編列完備後，預計春節後發。另外，春節前就將「加發」低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，每月入帳，持續一年。

總統、蘇揆到綠委 都想把錢花在各自的「刀口」上

「還稅於民」政策在過去72小時峰迴路轉，抽絲剝繭後發現民進政府口口聲聲說錢要花在刀口上的「刀口 」表述不同。行政院長蘇貞昌的「刀口」是院長這頂烏紗帽、綠委的「刀口」是擔心失落的民意延燒到明年立委選舉、蔡英文總統的「刀口 」是避免提前跛腳，一個刀口各有算計。

普發現金 政院將訂特別條例

行政院決定普發現金，並將訂定特別條例送立法院通過後編列特別預算因應，據了解，特別條例應不會只是針對發現金，而會涵蓋蔡政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。