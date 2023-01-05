普發現金「殺富濟貧」有前例 矢板明夫：安倍因此支持率降至4成

行政院長蘇貞昌昨(4)日宣布，超徵稅收其中140億元將發放至全民，預計全民普發現金6千元，其中中低收入戶還分別加碼。消息一出，日本學者矢板明夫則以日本已逝首相安倍晉三的前例示警台灣，認為發與不發放都要有理由，但如果操作不慎，往往容易將好事變壞事。

矢板明夫在臉書中PO文表示，對執政者來說，發與不發錢「其實沒有什麼對錯」，「發錢，有發錢的道理，不發錢，也有不發錢的理由」，但若操作不慎，「往往容易把好事變成壞事」。他觀察現階段的台灣人民最關心的話題就是「政府應不應該發錢給每個人這件事情」。

他表示，日本就曾經為了普發現金而得到慘痛的教訓。早在2020年3月，日本因為國內疫情蔓延，經濟活動停擺，以致很多家庭收入銳減，國民的生活受到了巨大的影響。當時，便有在野黨國會議員提出，要求政府普發現金10萬日圓紓困。

當時若普發現金需要12兆日圓，但若只補助貧困家庭，只需4兆日圓，內閣會議便決議，給日本全國1300萬個貧困家庭，一家可得補助30萬日圓。

該政策推出後遭到民意強烈反彈。主因在於，日本的貧困家庭，因收入低於標準，所以大部分的貧困家庭，基本上是不必納稅的。且在疫情中受到衝擊最大的，「是那些努力工作、認真納稅的中小企業經營者」。當時日本輿論一面倒地認為，政府「殺富濟貧」、「拿納稅人的錢送給不用納稅的窮人」。

在民意、在野黨和媒體的強力反對下，執政黨內也開始出現反對的聲音。安倍晉三在一週後便宣布改回每位國民普發10萬日圓的方案，但為時已晚，安倍內閣的支持率因此跌至40%以下的深谷，安倍內閣並在5個月後宣布總辭。

該文PO出後，網友在矢板明夫臉書中留言，現今的台灣與日本當時是「一模一樣的困局」、「明明是加分的政策卻錯失時機！變為發也不是不發也不是！再怎麼發都做不到絕對公平」。

也有網友點出發現金的隱藏危機，認為「但發現金一定會增加通膨，當初那些狂喊發錢的，今年就不要給我物價上漲」、「然後回頭再罵政府為什麼物價飆漲，政府失能」，不少網友認為，普發現金其實是政府還稅於民的最下策，「他山之石可以攻錯，期盼日本政府的錯誤判斷不要在台灣發生」！