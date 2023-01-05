游錫堃：年前發放 有可能

經濟日報／ 記者程遠述翁至威／台北報導

行政院長蘇貞昌昨（4）日宣布將每人發放6,000元；外傳擬在3月時將現金直接匯入民眾帳戶，是否可能在春節前發出？立法院游錫堃昨天表示，如果行政院能很快把相關法案送來立院，他願意趕快召集朝野協商，若能很快有共識的話「是有可能的」。

游錫堃說，各黨派都支持發現金，全民及媒體也都支持，既然是民意所趨，大家應共同促成，若行政院將法案版本送到立院，立法院一定全力配合，他願意最快速度召集朝野黨團協商，順利的話也希望最快來發放。

媒體提問是否要以臨時會等方式處理？能否在過年前發出？游錫堃表示，要看行政院何時將版本送進立院，而因為立法院是合議制，如果各黨團能很快的達成共識，順利的話，「是都有可能性的」，要看各黨團共同意見。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，過年前發現金一定做得到，法案相當單純，朝野有共識很快就過，從送預算到立法院、院長報告、委員會審議等程序，一星期內可完成，在過年前三讀、順利發現金，他認為沒問題。

立法院 游錫堃 國民黨

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