超徵稅收撥出1,400億元 蘇揆：每人發6,000元

行政院長蘇貞昌昨（4）日宣布，針對去年超徵稅收中的1,800億元，扣除預留400億元來應付不時之需，其餘1,400億元就讓全民從小到老都共享經濟成果，每人普發現金6,000元，相關的法源依據以及發放程序，各部會正在盤整，希望能在開春後給全民一個新春祝福。

稍後，總統府發言人張惇涵也表示，上周國安高層會議中，蔡總統已請蘇貞昌率領各部會，將相關具體計畫、財務規劃、經費來源等研擬定案，並適時向國人報告。經過這幾天討論後，相關方案所需要的法源根據和預算編列，行政團隊也緊鑼密鼓進行盤點作業，並將適時提出法案送請立法院審議。總統也期盼朝野黨團能夠支持，讓計畫能夠周全執行。

蘇貞昌昨日上午南下視察曾文水庫，被問及普發現金到底發多少金額，以及發放時程；以及「還稅於民」兩度髮夾彎，外界質疑是選在內閣改組前，是不是閣揆的「保位戰」？

蘇貞昌沒有回應閣揆「保位戰」一事，只說國民黨執政時，常常發生短徵，2009年時就曾經短徵了2,000多億元，但蔡總統上任以來，我國每年的實徵數都比預算數多出很多，這是行政效率跟全民共同努力的成果。蔡總統在去年12月31日主持國安財經相關的會議中，明確做出三點裁示，就其中1,800億元要留做應對不時之需，並讓全民共享經濟成果。

蘇貞昌又說，雖然元旦連假期間，但行政院各部會都持續開會，並且研擬相關怎麼樣落實蔡總統的三點裁示，對於1,800億元，準備預留400億元來應付不時之需，其餘1,400億元則讓全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6,000元。

除了全民普發現金，蘇貞昌也表示，今年也特別讓低收入戶、中低收入戶的民眾，能夠得到及時的溫暖，今年全年都將加發低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，且每個月入帳。

至於發放時程，蘇貞昌說，法源以及發放程序，各部會正在盤整中，預算的編列必須有很綿密的作業，正在密集進行中，定案後就會經由行政院會通過。