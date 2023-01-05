普發現金 政院將訂特別條例

行政院決定普發現金，並將訂定特別條例送立法院通過後編列特別預算因應，據了解，特別條例應不會只是針對發現金，而會涵蓋蔡政府去年底國安會議後的七大結論，以疫後強化韌性為重點，盤點與強化疫後韌性相關的各種措施與方案。

例如1,000億元「加強韌性經濟方案」會納入對房貸族利息補貼、租屋族補助、就學貸款補助、中低收入戶補助等內容，因此特別預算規模要看納入的範圍有那些，「金額不一定是3,800億元，可能變多也可能變少」。

蔡總統去年最後一天召開國安高層會議後，針對去年超徵稅收中央政府可動用金額3,800億元，提出三大規劃方向，包含1,000億元撥補勞健保及電價補貼，1,000億元強韌經濟方案，剩餘1,800億元則將作為一定財源以備不時之需，及全民共享。

行政院長蘇貞昌日前提到，普發現金給全民，會提出法源及預算送立院審議通過。相關人士指出，行政院將提出特別條例，送立院審議，但不是針對預算超徵訂定，重點在疫後規劃，主要還是與疫情綁在一起，因為稅收歲入比預期多是常態，所以不可能針對超徵預算訂定特別條例，而是要以疫後強化韌性為重點的特別條例。

相關人士指出，既然涵蓋強化疫後韌性，總統國安會議針提出的七大經濟民生因應措施都會合併考量，也就是其中的1,000億元加強韌性經濟方案，會納入蔡總統提到的落實居住正義，如擴大租金補貼，減輕租屋族負擔；規劃房貸補貼方案，減輕房貸族壓力；或是減輕年輕人的就學貸款負擔等，全面納入1,000億元加強韌性經濟方案。其中第三點「加強弱勢族群關懷」，應該就是蘇貞昌宣布的中低收入戶加發津貼。

因七大結論未來是由各部會執行，因此要由各部會盤點預算，其中那些經費可由部會相關基金預算支應，那些要由1,000億加強韌性經濟方案支應，都需精算。