年後發6千現金 蔣萬安：也要說明納稅錢怎運用、剩多少

政府去年超徵4500億元稅收，行政院長蘇貞昌拍板還稅於民，將發放每人6千元，據了解，最快可能在3月研擬直接匯入民眾帳戶。時代力量立委王婉諭則質疑，「政府真的有錢到可以這樣大撒幣？」台北市長蔣萬安今天表示，他認為最重要是民眾有權利知道，「我們的納稅錢用到哪裡？如何運用？還剩多少？這是我們的權利。」

蔣萬安表示，他一再強調，中央不能讓人民的權益受損，這個最重要，接下來，也希望中央真正聆聽民眾意見、心聲，做最好、最妥適的處理。

蔣萬安今天出席年貨大街開跑記者會，對於中央將普發民眾每人6千元現金，蔣說，其實他想，中央現在在討論這個還税於民方案，最重要是民眾有權利知道，「我們的納稅錢用到哪裡？如何運用？還剩多少？這是我們的權利。」