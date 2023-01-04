綠委喊發現金「能快就不要慢」：可能春節開工才能領取

去年全國稅收超過4500億元，行政院長蘇貞昌宣布發現金與全民共享，民進黨立委林楚茵今天表示，行政單位不需急於提出方案，「慢慢來比較快」，而立法院勢必能盡速審查通過，「能快就不要慢」，但是可能得等到農曆春節開工後才能領取。

林楚茵上午在臉書發文指出，大家討論的4500億並非完全是國稅，其中有700多億是地方稅，包括貨物稅、營所稅、營業稅等要交給地方政府，而有1000多億需要依照「公共債務法」還債、按照「預算法」補貼勞健保和電價因應。

另外，面對疫情與國際經濟情勢考驗，還有1000多億要規劃作為強韌經濟，經濟紅利全民共享也兼顧整體考量國家經濟健全發展。

有關現金要如何發放，林楚茵說，各國都有不同的案例，有的以現金入戶，有的採取消費券，但是能簡單就要避免複雜，還是以現金入戶最理想，請行政院必須把握時間將程序簡單說明。

林楚茵也說，對於首次發放現金，行政單位必定有諸多考量，至於要現金入戶、發放支票，還是要電子支付，各有優缺，但是不需要急於提出方案，「慢慢來比較快」，應該要給予行政團隊一些時間詳細規劃，然後再送交法案跟預算案給立法院審查。

林楚茵表示，在全民高度共識之下，立法院勢必能儘速審查通過，「能快就不要慢」，但是受限於今年農曆新年假期來得早，加上立法院延會只到1月13日，可能得等到春節開工後才能領取。

林楚茵強調，經濟共享的方向已定，請大家給辛苦的稅務人員一個肯定，畢竟他們依法行政課稅，並非惡意搶奪財產，更不是課稅超收，「會有今天的共享，是因為評估稅收高於預算」，只能說編列的歲入預算，遠遠追不上台灣經濟成長的速度。