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發六千民眾說救急不救窮 何欣純：行政院快快提方案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
針對超徵要發現金，立委何欣純雖在臉書上貼出「謝謝小英總統！」字句，但也說「行政院要快快提出方案啊！」。圖／取自何欣純臉書
針對超徵要發現金，立委何欣純雖在臉書上貼出「謝謝小英總統！」字句，但也說「行政院要快快提出方案啊！」。圖／取自何欣純臉書

行政院長蘇貞昌昨天說，稅收超徵4500億元中的1800億元，預留部分、剩餘則規畫用發現金的方式，全民共享；蔡英文總統也證實此事。對此，極力爭取發現金的立委何欣純雖在臉書上貼出「謝謝小英總統！」字句，但也說「行政院要快快提出方案啊！」

何欣純的字句一貼出，引起不少臉友反應，許多人稱讚她的爭取終有成果，最接地氣。但仍有人認為「發錢買不到人心，台灣年輕人普遍低薪才是問題」、「應該留下往老人福利身上著想才對」顯見不同意見仍多。

也有人解析「民進黨支持民眾強烈反彈不是為了幾千元，大家記得三隻小猪嗎？幾十塊，幾百元，幾千元就是要支持蔡英文總統，基層支持者非常擔心國民黨撿到衝鋒槍，影響選舉，尤其總統大選」有人因此回應「民進黨不發 就等國民黨來發吧！」

還有人對於這筆錢可能趕不上在過年前發，而表示「救急不救窮，讓每個人都有，過年壓歲錢，百姓通通有，這是建議，大家歡喜」，呼應何欣純所說，要行政院快快提出方案。

蔡英文 行政院 何欣純

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