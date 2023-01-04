聽新聞
test
0:00 / 0:00
發六千民眾說救急不救窮 何欣純：行政院快快提方案
行政院長蘇貞昌昨天說，稅收超徵4500億元中的1800億元，預留部分、剩餘則規畫用發現金的方式，全民共享；蔡英文總統也證實此事。對此，極力爭取發現金的立委何欣純雖在臉書上貼出「謝謝小英總統！」字句，但也說「行政院要快快提出方案啊！」
何欣純的字句一貼出，引起不少臉友反應，許多人稱讚她的爭取終有成果，最接地氣。但仍有人認為「發錢買不到人心，台灣年輕人普遍低薪才是問題」、「應該留下往老人福利身上著想才對」顯見不同意見仍多。
也有人解析「民進黨支持民眾強烈反彈不是為了幾千元，大家記得三隻小猪嗎？幾十塊，幾百元，幾千元就是要支持蔡英文總統，基層支持者非常擔心國民黨撿到衝鋒槍，影響選舉，尤其總統大選」有人因此回應「民進黨不發 就等國民黨來發吧！」
還有人對於這筆錢可能趕不上在過年前發，而表示「救急不救窮，讓每個人都有，過年壓歲錢，百姓通通有，這是建議，大家歡喜」，呼應何欣純所說，要行政院快快提出方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言