每人發6千！普發現金政策髮夾彎 沈富雄：民進黨在走下坡

「還稅於民」話題持續熱議，蔡英文總統才在新年談話表示不會普發現金，隔兩天政策卻大轉彎，行政院長蘇貞昌宣布1800億元要預留不時之需，剩餘則規劃以發現金的方式與全民共享，4日並確定農曆年後每人普發現金6,000元。對此，前立委沈富雄分析表示，「代表民進黨已在走下坡了」。

針對4500億元超徵稅收，原本蔡總統於元旦談話以需維持國家因應危機的韌性為由，強調「錢要花在刀口上」，宣布不會發放現金，希望國人能夠理解並支持。沒想到，兩天後，行政院長蘇貞昌卻大方宣布將普發現金，蘇揆表示「1800億要預留不時之需及用來全民共享，我們規畫在這額度跟全民共享，用發現金方式，但這要有法源根據跟預算編列，要經立法院的同意，不是私下發紅包」。

今日蘇揆又再宣布，將在農曆年後普發現金每人6,000元，並且今年一整年將給予中低收入戶加碼，農曆過年前讓低收入戶每人加發750元，中低收入戶每人加發500元。

蔡政府政策再次大轉彎，前立委沈富雄3日在節目《少康戰情室》表示，「終於感覺到有一點點想要治國的味道」，會讓民進黨做出這樣的轉變，主要就是九合一選舉大敗，讓民進黨意識到已刻不容緩須挽回民心，「一個政黨或一個政府就在他走下坡時」才會痛定思痛，坦言對蔡英文總統團隊的做法仍予以肯定。

沈富雄表示，雖然民進黨表現出想治國的味道，但仍治得不得其法。為何稅收會超徵，沈富雄說明有兩原因，一就是應稅額低估，另一個是稅率相較於他國偏高，稅制若是錯估，財政部、國稅局等相關單位都有責任，但沒有人檢討這部分；又礙於選票不敢得罪人民，該收的錢不敢收，背負一堆債，完全不像一個有能力的政府做為，財政完全沒有紀律、亂無章法，只能像個散財童子撒錢。