綠委仍挺普發現金 也有主張減稅

雖然總統已定調不普發現金，錢要用在刀口上，但仍有立委力挺普發現金，綠委陳素月繼續挺普發現金，讓全民共享經濟果實。英系立委王美惠、管碧玲也於臉書發言說，「請總統體恤基層民眾生活上的壓力」、「民眾失落多於體諒」，盼考慮普發現金照顧全民。民進黨立委趙天麟則說，超徵稅收先補健保缺口，也是「還稅於民」。

先前，民進黨立委陳素月27日曾與其他綠委黃秀芳、莊競程、許智傑、劉世芳召開記者會呼籲普發1萬元，2日受訪時立場不變。立委趙天麟、王定宇26日也曾召開記者會呼籲全民共享經濟果實。但民進黨立委鍾佳濱與郭國文仍不改反對普發現金的立場。

總統蔡英文元旦談話時表示，在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。蔡英文也說，「這個決定不容易，但為了國家，我們必須這樣做，也要請國人能夠理解，並且支持」。

續挺普發現金

陳素月受訪時表示，總統是從中央的角度來看待問題，我們都會尊重，但作為民意代表需要站在基層的角度思考，目前年關將近，菜、肉價格都大漲，市井小民經濟相對有壓力，「期盼中央還是能夠審慎思考，找出符合大家期待的政策」。她強調，就個人立場來說，還是希望能夠普發現金。

「最近也有接到鄉親的電話，最好不要再發振興券，直接發現金最好，」她表示，普發現金不需要排富，因為此次營所稅有龐大稅收紅利，應是全民都能共享經濟的果實。陳素月說，目前年收入在40.8萬以下的民眾已經不用繳稅，如果普發現金還排除繳稅的高所得族群，不太妥當。

減稅比發現金好

鍾佳濱表示，無論是小英或者是立委們，共同想法都是「減輕勞苦大眾的負擔」，但應該要找出有效、成本最低，且人民有感的方式。他舉例說，去年政府發放紓困金4萬元，給受疫情影響的小規模營業人（免用統一發票、一個月的營業額未達20萬的，但因為不明白申請流程，結果全國超過40萬受影響的小店家，最後只有不到3成有領到。

他說，這些小店家營業稅金額並不大，但卻遍布於各行各業，減稅就能減輕廣大民眾的負擔。鍾佳濱說，減稅只要通知納稅人即可，行政成本低，缺點只是民眾沒有直接拿到現金的實感。此外，他指出，針對還沒有賺錢，但也肩負生活壓力的族群，就盡量免除他們負擔，如減免學貸就是其中的方法。

多名綠委喊發現金

「要發現金啦！」民進黨立委何欣純在臉書直言，很多基層家庭、民眾都在焦慮不知道怎麼過年，呼籲政府能夠審慎三思，能盡快決定，在年底前普發現金，讓受苦的大眾能夠好過年。

「4500億超收稅金應要直接還財於民，才會讓人民真正有感！」民進黨立委何志偉強調，現在台灣的貧富差距擴大，應該要直接發現金，將超徵的稅金發還給人民，這是他們應得的錢。

王美惠指出，因受疫情影響，基層民眾飽受房價、物價高漲之累，以及通貨膨漲和低薪之苦。如今超徵已是事實，在這農曆年關將至之時，人民很需要「還稅於民」這個政策，她再次呼籲，「普發現金，照顧全民」。

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