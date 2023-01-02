普發現金無望？ 蔡總統：錢要花在刀口

蔡英文總統昨天發表元旦談話，對於各界關心是否「還税於民」，她提到，「會預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。」蔡總統也說，前天的國安高層會議並沒有具體討論發放消費券還是現金，也沒有具體討論時程，要審視整體經濟局勢再做討論，錢要花在刀口上。

蔡總統元旦談話提到，二○二二年全國稅收可望超過預算數四千五百億元。其中，扣除應分配給地方政府的稅收七百億元，中央稅收占三千八百億元，會朝三個方向規畫使用。

所謂三個方向，除原已編額度外，將額外以一千億元為度，撥補勞保及健保基金財務缺口，並挹注台電資源，進行電價補貼。其次，因應經濟情勢變局，所提出的第一波七項方案，規畫以一千億元為度，支應這些計畫初期財務需求。第三，會預留一定財源以不時之需，並在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。

蔡總統元旦談話內政重點 製表╱政治組

「我知道，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人。」蔡總統說，「但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，我們必須未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。」

蔡總統也說，這個決定不容易，但為了國家，必須這樣做，也請國人能夠理解並支持；除了經濟及產業面的挑戰，威權主義持續擴張，也對印太區域的繁榮穩定，投入不安的變數。

隨後媒體詢問，是不是代表未來發現金跟發消費券就不太可能？蔡總統說，中央所能運用的是三千八百億元稅收，將從三面向、四部曲規畫。不過，綜觀內容多所重複。

蔡總統說，第一部曲是用一千億元撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼，從源頭平抑物價，這也是「還稅於民」方式之一。第二部曲是用一千億元啟動第一波「加強韌性經濟方案」七項措施，一方面減輕人民壓力，另一方面協助迫切需要被幫助的傳統產業、農漁業、觀光業。

第三部曲則是今年全球經濟比預期還要嚴峻，「剩下的一千八百億元，也許會有第二波、第三波的因應措施，我們還是要審時度勢，以備不時之需」。第四部曲如果行有餘力，才會適時研議與全民共享的可行方案。