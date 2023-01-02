還稅於民？ 年前不發現金

朝野立委建議2022年超徵稅收普發現金給全民，蔡總統昨（1）日重申，因應全球景氣不確定，扣除700億元將給地方的「超徵紅包」，3,800億元財政餘裕運用將從從三面向、四部曲規畫，錢要花在刀口上，政府會預留一定的財源以備不時之需。言下之意，農曆年前確定不發現金給國人了。

蔡總統也說，最後行有餘力時，才會適時研議全民共享的可行方案。她並強調，日前國安高層會議並沒有具體討論發放消費券還是現金，都須具體審視整體經濟局勢再做討論。

蔡總統昨日上午出席元旦總統府升旗典禮後，於8時30分在總統府內發表新年談話，之後接受媒體採訪。她在元旦談話表示，面對全球持續的通膨壓力，經濟衰退風險，政府適度擴大財政支出，來保障民眾的生活品質，並同時維繫短期經濟成長動能，以及兼顧產業長期競爭力的轉型和升級。

包括政府將持續透過減徵貨物稅、從源頭補貼油電價的方式來穩定物價；政府將透過補助及低利貸款，協助廠商重新設計產線，投資智慧化、低碳化的設備、軟體等。

2022年稅收超過預算數約4,500億元，扣除應分配給地方政府的700億元，中央稅收占3,800億元。蔡總統表示，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，必須未雨綢繆，把寶貴的資源優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。

媒體追問，未來普發現金、或發消費券就不太可能？蔡總統表示，在中央可運用的是3,800億元的稅收，要從三面向、分成四部曲規畫。第一部曲是用1,000億元撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼。一方面減輕勞保財務壓力，一方面平抑物價，這也是還稅於民方式。

第二部曲是用1,000億元，啟動第一波加強韌性經濟方案的七項措施；至於第三部曲，她說，今年的全球經濟局勢比大家預期還嚴峻，不確定性非常高，剩下的1,800億元也許有第二波、第三波因應措施，要以備不時之需；第四部曲是在行有餘力時，才會在財政許可範圍內，適時研議與全民共享的可行方案。