總統談超徵稅收 1,800億研議全民共享

蔡總統昨（31）日召開國安高層會議，針對超徵稅收中中央政府可運用的3,800億元，將分「撥補財政缺口」、「加強韌性經濟方案」及「預留財源」三面向規劃，其中1,800億元除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。

蔡總統今天將在元旦談話中，對於疫後經濟振興有進一步說明。外界期盼普發現金或發行N倍券，據了解，目前尚未定案。

蔡總統昨天召開國安高層會議，與會者包括副總統賴清德、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、行政院長蘇貞昌及相關財經部會首長等人。

蔡總統表示，2023年全球經濟局勢面臨更嚴峻挑戰，責成國安會及行政部門建構「韌性經濟」及未來產業發展策略。

依國發會分析，蔡總統執政以來淨增加舉債3,010億元，中央政府整體財政狀況仍屬健全。財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4,500億元，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收占3,800億元，仍須待今年7月經審計部審查，才能完成審定程序。

蔡總統表示，政府初步規劃，中央政府可運用之3,800億元，可從三個面向規劃。首先，1,000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電資源，進行電價補貼。

對於1,000億元如何分配及將如何挹注台電，國發會主委龔明鑫說，將交由行政院通盤考量，但透露會朝向增資。對此，台電回應，面對國際燃料價格飆漲，樂見各項穩定國內經濟民生措施。

第二，除各部會既有經費，也將再以其中約1,000億元額度，投注「加強韌性經濟方案」，因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。加強韌性經濟方案包括居住、交通、弱勢照顧、協助中小企、加速國際觀光客及穩定物價等七大面向。

相關政策包括，推動《平均地權條例》修法、興建社會住宅、擴大租金補貼；補貼北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈公共運輸方案；協助傳統產業及中小企業轉型；促進觀光，2023年入境觀光客達到600萬人；持續穩定整體物價，尤其是民生品價格。

最後，剩餘金額約1,800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。龔明鑫說明，昨日並無討論到是否發券、現金，因此不排除可能性。

昨天國安高層會議的結論公布後，朝野立委持續呼籲普發現金給民眾。國民黨主席朱立倫表示，稅收都是人民血汗錢，一部分可還稅於民，但他呼籲要發現金。立法院民眾黨團總召邱臣遠說，應直接以現金發放，以節省行政成本與效能。