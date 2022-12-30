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高端內線交易案 董事長張世忠30萬交保：謝謝大家
士林地檢署偵辦高端疫苗公司涉內線交易、及其母公司基亞生技涉非常規交易等案，昨天指揮調查局台北市調查處，約談基亞董事長張世忠等18人到案說明。昨晚經漏夜偵訊，張世忠胞妹、云辰電子開發董事長張姿玲50萬元交保，張姿玲丈夫、統創建設總裁黃子亮同樣50萬元交保。基亞前財務長歐朝銓10萬元交保。
張世忠上午七時許，以30萬元交保，步出地檢署時面對記者詢問，他僅表示「靜待司法調查，謝謝大家，辛苦了。」隨後馬上坐車離開。
高端指出，2名竹北工廠非主管職的基層員工，因個人股票交易情形可能違反證交法，在今天接受檢調約談，而檢調搜索地點均為員工的私人住所，與公司無關。基亞則表示，配合檢調協助調查，公司營運正常，對財務業務並無重大影響。
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