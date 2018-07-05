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核四燃料棒運出國 原能會：尊重台電決定

2018-07-05 11:27中央社 台北5日電

原能會今天表示，尊重台電核四燃料棒外運的決定，為了確保安全無虞，原能會成立專案檢查小組，嚴格監督運送過程，並持續執行核子燃料貯存設施定期及不定期檢查。

電業法106年1月11日修正通過，核能發電設備應於114年以前全部停止運轉，核四首批燃料棒昨天凌晨起運回美國異地封存，等於宣告核四走入歷史。

行政院原子能委員會今天透過新聞稿指出，核四燃料棒屬於台電公司財產，台電公司配合非核家園政策，並尋求資產最大價值，將燃料棒運往國外燃料廠家進行處理，原能會尊重經濟部及台電公司決定。

原能會指出，核四廠燃料棒是未使用過的新燃料，輻射性低且性質穩定，於運輸貨櫃2公尺處輻射劑量約每小時0.11至2.11微西弗(μSv/h)，與天然背景值相近，遠低於每小時100微西弗法規限值，運送時對民眾安全並無影響。

原能會表示，燃料棒的盛裝採用符合安全規定的專用運輸護箱，且經國際原子能總署派員查驗及封緘，並依原能會核准核子燃料運送計畫及安全管制計畫確實執行，確保運送作業安全，原能會也成立專案檢查小組，派員嚴格監督核子燃料運送。

原能會重申，會嚴密管制台電做好外運工作，而在核子燃料完成所有外運作業前，也將持續執行核子燃料貯存設施定期及不定期檢查，以確保貯存安全。

原能會核四台電

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