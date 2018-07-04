核四核燃料棒運美存放 短期買主難尋

2018-07-04 21:00 中央社 台北4日電



核四首批核燃料棒今（4）日凌晨起運送至碼頭，運回美國。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

核四首批燃料棒今天凌晨起運回美國異地封存，等於宣告核四走入歷史，主因為1744束的燃料棒是專為核四量身訂做，同型反應爐也僅有日本使用中，潛在買主短期難尋。

核四廠現有兩部發電量各1350MW的進步型沸水式反應爐（ABWR），該型反應爐為奇異公司與日立（奇異日立核能）合作設計，為日本以外第一個使用該反應爐設計的核能發電廠，因此連核四現有的1744束的燃料棒，都是美商全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel）為核四特別「量身訂做」。

目前僅有日本及英國籌建中的核電廠機組採用同型反應爐，也因此耗資80億元的核四燃料棒，潛在買主短期難尋。

核四燃料棒規劃於今年7月起的3年內、分批陸續運離台灣，每批計約200束，預計可於2020年底前全數運至美國，由原廠異地封存，合約期限至2025年止；今天凌晨已運至基隆港80束，預計9月再運出120束。

不願具名的核能專家說，國際上除役後的核電廠如有未用完的燃料棒也會尋此模式運回原廠；根據台電規劃，核四核燃料棒異地封存將分兩階段進行，第一階段是採整根燃料棒存放，時間預計到2022年為止，這段期間由原廠協助尋找買家；萬一無法在2022年以前找到買家，台電將啟動第二階段措施，將整根核燃料棒拆解成鈾料出售，時程規劃是從2022年到2025年。

值得注意的是，核四燃料棒是初始燃料，濃度較高，平均可使用3年，一個機組全爐心需872束，考量「台美民用核能和平利用合作協定」及招標等作業程序，若要重新下訂購買核燃料棒約需2至3年的作業時間，屆時已建造完成多年的核四機組設備，安全性將更令人憂心。

至於核四費用處理問題，經濟部長沈榮津曾表示，雖然建廠費用高達2838億元，但如果分為20、30或40年認列，則每度電費僅會增加不到1角，會將影響降到最低。